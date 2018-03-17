Скубченко: чуда не будет - газ подорожает на 50%

РИА Новости Украина

Постоянный представитель Международного валютного фонда (МВФ) в Украине Йоста Люнгман прокомментировал позицию украинского президента Петра Порошенко относительно требований кредиторов.

Реформирование цен на энергоносители, отметил он в ответ на вопрос DW, является одним из наиболее определяющих достижений в Украине в последние годы.

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"Остается важным, чтобы цены на газ определялись рынком сделает невозможным как сегментацию рынка, так и возвращение к практике скрытых лишенных адресности субсидий", — подчеркнул Люнгман в интервью DW.COM.

Он добавил, что текущая система субсидий на жилищно-коммунальные услуги защищает наиболее уязвимые домохозяйства от роста цены на газ.

РИА Новости Украина Сколько Украина задолжала МВФ. Инфографика

РИА Новости Украина Сколько Украина задолжала МВФ. Инфографика

"МВФ устами своего постоянного представителя Люнгмана настоятельно рекомендовал Украине установить рыночные цены на газ. Чудес таки не будет: повышения примерно на 50% не избежать. А ведь совсем недавно Порошенко утверждал, что "перемога" в Стокгольме может изменить требования Фонда. Но кто такой, собственно, Порошенко, когда страна во внешнем управлении", — написал глава Жилищного совета Украины Александр Скубченко на своей странице в Facebook.