Скубченко: чуда не будет - газ подорожает на 50%

РИА Новости Украина
Постоянный представитель Международного валютного фонда (МВФ) в Украине Йоста Люнгман прокомментировал позицию украинского президента Петра Порошенко относительно требований кредиторов.
Реформирование цен на энергоносители, отметил он в ответ на вопрос DW, является одним из наиболее определяющих достижений в Украине в последние годы.
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"Остается важным, чтобы цены на газ определялись рынком сделает невозможным как сегментацию рынка, так и возвращение к практике скрытых лишенных адресности субсидий", — подчеркнул Люнгман в интервью DW.COM.
Он добавил, что текущая система субсидий на жилищно-коммунальные услуги защищает наиболее уязвимые домохозяйства от роста цены на газ.
"МВФ устами своего постоянного представителя Люнгмана настоятельно рекомендовал Украине установить рыночные цены на газ. Чудес таки не будет: повышения примерно на 50% не избежать. А ведь совсем недавно Порошенко утверждал, что "перемога" в Стокгольме может изменить требования Фонда. Но кто такой, собственно, Порошенко, когда страна во внешнем управлении", — написал глава Жилищного совета Украины Александр Скубченко на своей странице в Facebook.