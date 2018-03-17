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    Скубченко: чуда не будет - газ подорожает на 50%

    Тема:

    Тотальная нищета, рост цен и тарифов (940)

    (обновлено: )106143
    Чуда не будет: повышения цены на газ на 50% не избежать, хотя совсем недавно Порошенко утверждал, что победа в Стокгольме может изменить требования МВФ. Но кто такой Порошенко, когда страна во внешнем управлении, считает блогер Александр Скубченко.
    Квитанция на оплату жилищно-коммунальных услуг
    Украинское фото

    РИА Новости Украина

    Постоянный представитель Международного валютного фонда (МВФ) в Украине Йоста Люнгман прокомментировал позицию украинского президента Петра Порошенко относительно требований кредиторов.

    Петр Порошенко. Архивное фото
    Сайт Президента Украины
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    Реформирование цен на энергоносители, отметил он в ответ на вопрос DW, является одним из наиболее определяющих достижений в Украине в последние годы. 

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    "Остается важным, чтобы цены на газ определялись рынком сделает невозможным как сегментацию рынка, так и возвращение к практике скрытых лишенных адресности субсидий", — подчеркнул Люнгман в интервью DW.COM. 

    Он добавил, что текущая система субсидий на жилищно-коммунальные услуги защищает наиболее уязвимые домохозяйства от роста цены на газ.

    РИА Новости Украина
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    РИА Новости Украина
    Сколько Украина задолжала МВФ. Инфографика

    "МВФ устами своего постоянного представителя Люнгмана настоятельно рекомендовал Украине установить рыночные цены на газ. Чудес таки не будет: повышения примерно на 50% не избежать. А ведь совсем недавно Порошенко утверждал, что "перемога" в Стокгольме может изменить требования Фонда. Но кто такой, собственно, Порошенко, когда страна во внешнем управлении", — написал глава Жилищного совета Украины Александр Скубченко на своей странице в Facebook

    Facebook Александра Скубченко
    Комментарий Александра Скубченко об МВФ
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