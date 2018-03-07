Тренд дня: "Многоликий Порошенко сказал "нет" МВФ"

Сайт Президента Украины

Оксана Максимова, РИА Новости Украина

Президент Петр Порошенко жестко ответил на требования Международного валютного фонда по Антикоррупционному суду. Он заявил, что международные финансовые доноры не могут диктовать законы для Украины, как это пытается делать МВФ.

"Если кто-нибудь может представить, что иностранные доноры создают украинские суды, это противоречит Конституции", — отметил глава государства.

Он добавил, что желание иностранных доноров оказать значительное влияние на назначение кандидатов в судьи в Антикоррупционный суд нарушает суверенитет Украины. Также глава государства отметил, что готов подписать изменения в законопроект о Антикоррупционный суд, "если они будут отвечать Конституции Украины".

Политический аналитик Дмитрий Корнейчук считает, что своим заявлением по поводу МВФ Порошенко перекладывает на Фонд ответственность за повышение тарифов.

"Порошенко дал достаточно любопытное интервью влиятельному на Западе "Financial Times". Помимо традиционного потока сознания о том, как он борется с российской агрессией, там есть прямой "наезд" на МВФ. В частности — Украина не собирается выполнять требования МВФ к Антикоррупционному суду. А также отметил: многие украинцы из-за повышения цены на газ, на которых настаивал Фонд, не ощутили на себе реформы. Конечно, мы все понимаем, что наша власть сама предложила поднять тарифы ради "распила" кредитных траншей. И Порошенко сейчас просто перекладывает ответственность на МВФ", — написал Корнейчук на своей странице в Facebook.

Эксперт отметил, что Порошенко "осмелел" и изменил риторику.

Скриншот с сайта Facebook

"Но вот изменение риторики Порошенко очень интересное. Как и факт того, что на прошлой неделе Рада приняла в первом чтении закон об Антикоррупционном суде, который критиковал и МВФ, и Еврокомиссия. Поскольку формирования суда прописано так, чтобы стать "ручным" для Банковой", — уточнил глава государства.

По мнению Корнейчука, Порошенко пытается всячески показать американцам, что он не совсем марионетка и имеет хоть какую-то силу.

"Это должно позволить Порошенко выторговать для себя лучшие условия отхода в 2019-м. Ведь у слабого отберут все. Понятно, что корчить сильного перед Госдепом — это очень опасно. Но перед МВФ, также подконтрольному Вашингтону, — вполне можно позволить", — разъяснил эксперт.

Также Корнейчук считает, что Порошенко допускает согласие Вашингтона на его второй срок.

"Во-вторых, Порошенко не исключает, что "Большая сделка" Трампа-Путина может сорваться —и Вашингтон таки даст "добро" пойти Порошенко на второй срок. Или там просто решат, что подконтрольный Порошенко, который будет выполнять Минские соглашения, выгоднее иного кандидата. Поэтому на Банковой рассматривают план "Б": таки идти на выборы. Но для этого надо, чтобы у Порошенко остался хоть какой-то рейтинг. А значит —категорически нельзя повышать цену на газ для населения в рамках меморандума с МВФ. Поэтому Порошенко срывает программу", — подчеркнул эксперт.

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Тем более, как выразил мнение эксперт, в этом году у Украины есть деньги погасить долги перед МВФ.

Скриншот с сайта Facebook

"А если вдруг Порошенко станет президентом в 2019-м, то можно подписать новый меморандум с Фондом — и повысить тарифы после президентских и парламентских выборов", — резюмировал эксперт.

Блогер Александр Скубченко в контексте заявления гаранта напомнил, что международные доноры годами формируют государственную политику Украины, пишут законы и акты правительства и это не противоречит Конституции.

"Порошенко считает, что требования МВФ и Венецианской комиссии, чтобы международные доноры имели влияние на отбор кандидатов на должности судей антикоррупционного суда, нарушают суверенитет Украины: "Если кто-то может представить, что международные доноры будут формировать украинские суды, то это противоречит Конституции", — сказал президент. Та ладно! А то, что международные доноры посредством армии своих грантоедов годами формируют государственную политику Украины, пишут законы и акты правительства, это не противоречит Конституции? То, что у какой-то "Опоры" практически неограниченное влияние на власть, потому что она – выразитель воли своих американских хозяев, это не нарушение суверенитета?" — задается вопросом Скубченко.

И, как уточнил блогер, когда МВФ утверждает государственный бюджет страны, требует увеличения тарифов – "так это реформы уважаемых международных доноров", а когда требует создать дубинку, которой смогут огреть самого Порошенко, так это уже нарушение суверенитета.

Скриншот с сайта Facebook

"Пора давно констатировать: абсолютно все грантоеды международных доноров – враги Украины, агенты иностранного влияния, действующие исключительно в интересах своих доноров. Что донорам плевать и на Украину, и на украинцев, их цель одна: формирование государственной политики и влияние на власть исключительно для реализации своих бизнес-интересов. И осуждать (и даже обозначать как иностранных агентов, как в любой цивилизованной стране мира) их деятельность всегда, а не только тогда, когда жареным запахло", — подытожил блоггер.

Эксперт по вопросам ЖКХ Алексей Кучеренко обратил внимание на разницу последних заявлений главы государства с выступлением в Давосе.

"Уникальнейший парень, наш Петя. Ещё месяц назад в Давосе — "Я, мой народ и мое правительство все как один в едином порыве заявляем о готовности сотрудничества с МВФ…". И тут — "бац"! Оказывается, "импортный паритет" на украинский газ для своего народа можно под их "диктовку", а неподконтрольный себе Антикоррупционный суд уже нельзя. Правильно боишься, Петр. "Можно недолго обманывать многих. Но нельзя всегда обманывать всех", — прокомментировал Кучеренко.

Скриншот с сайта Facebook

Глава общественной организации "Публичный аудит" Максим Гольдарб тронизирует о "многоликости" президента.

"МВФ не может диктовать нам законы", — Порошенко. Какой молодец! Как поднимать тарифы и цены для людей, сокращать пенсии и пенсионеров, вводить платную медицину, — так МВФ может. А как создать антикоррупционный суд, который, очень вероятно, пересадит его подельников, так нет, не может! Многоликий наш", — отметил Гольдарб.

Скриншот с сайта Facebook

В свою очередь юрист Андрей Портнов считает, что МВФ был последним партнером президента.

"Порошенко заявил, что МВФ не должен диктовать нам законы. Это были Ваши последние союзники, Петр Алексеевич. Похоже, после дембеля Вам теперь точно некуда ехать", — подытожил юрист.