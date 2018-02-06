По требованию МВФ в Украине будет введена абонплата на газ и отопление - СМИ

КИЕВ, 6 фев — РИА Новости Украина. Национальная комиссия по вопросам регулирования энергетики и коммунальных услуг намерена ввести абонплату на отопление и газ.

Новый тариф вводится в рамках обязательства перед Международным валютным фондом для получения нового кредита, сообщает "Час пик".

После введения абонплаты эту сумму вычтут из общей цены и вынесут отдельным платежом за перевозку и распределение.

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Как сообщили в НКРЭКУ, этот новый тариф украинцам нужно будет оплачивать на протяжении всего года. Абонплата за газ и отопление может достигать до 100 гривен.

Ранее сообщалось, что с 1 апреля цена газа для населения и предприятий ТКЭ может увеличиться на 62% — до 8030 гривен за тысячу кубометров (без НДС).

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