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    Экономика

    По требованию МВФ в Украине будет введена абонплата на газ и отопление - СМИ

    (обновлено: )1463719
    Новые платежи вводятся в рамках обязательства перед Международным валютным фондом для получения нового кредита. Сумма абонплаты будет исключены из суммы платежей за потребленный газ и отопление.
    Квитанция на оплату жилищно-коммунальных услуг
    Украинское фото

    КИЕВ, 6 фев — РИА Новости Украина. Национальная комиссия по вопросам регулирования энергетики и коммунальных услуг намерена ввести абонплату на отопление и газ.

    Новый тариф вводится в рамках обязательства перед Международным валютным фондом для получения нового кредита, сообщает "Час пик".

    После введения абонплаты эту сумму вычтут из общей цены и вынесут отдельным платежом за перевозку и распределение.

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    Как сообщили в НКРЭКУ, этот новый тариф украинцам нужно будет оплачивать на протяжении всего года. Абонплата за газ и отопление может достигать до 100 гривен.

    Ранее сообщалось, что с 1 апреля цена газа для населения и предприятий ТКЭ может увеличиться на 62% — до 8030 гривен за тысячу кубометров (без НДС).

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