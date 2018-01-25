Минфин с МВФ и ВБ разрабатывает новую модель газового рынка

КИЕВ, 25 янв — РИА Новости Украина. Украина в рамках сотрудничества с Международным валютным рынком и Всемирным банком разрабатывает новую модель газового рынка, которая должна создать конкурентные условия на нем, сообщил в четверг министр финансов Александр Данилюк.

"Сейчас мы разрабатываем с Всемирным банком и МВФ новую модель газового рынка, которая создаст конкурентные условия… Когда нет монополии, это влияет на уменьшение цены на рынке", — сказал Данилюк в ходе форума в Давосе, трансляцию с которого вел телеканала "112 Украина".

В Украине с 2014 года в рамках сотрудничества с Международным валютным фондом происходило неоднократное повышение цены на газ для населения, в связи с чем росли тарифы на жилищно-коммунальные услуги. Стоимость 1 тысячи кубометров газа для населения с 725 гривен в 2013 году выросла до 6,879 тысячи гривен (с 28 до 266 долларов) в 2016 году, или в 9,5 раза.

Правительство в связи с этим запустило программу компенсации расходов на возросшие тарифы для малообеспеченных слоев населения за счет предоставления адресных субсидий. Кабмин также утвердил условия предоставления рассрочки по коммунальным платежам для семей, не получающих субсидии — согласно принятому документу, потребители могут оплачивать 50% стоимости услуг, а остальная часть должна быть погашена до начала следующего отопительного сезона.