"Нафтогаз" объяснил, почему засекретил решение арбитража по "Газпрому"

КИЕВ, 25 янв — РИА Новости Украина. НАК "Нафтогаз Украины" отказался обнародовать копию решения Арбитражного института Стокгольмской торговой палаты, чтобы не дать ОАО "Газпром"поводов не выполнять его.

Стокгольмский арбитраж 22 декабря прошлого года вынес вердикт по спору "Газпрома" и "Нафтогаза" в отношении контракта на поставку российского газа в Украину. Суд обязал "Нафтогаз" выплатить "Газпрому" 2 миллиарда долларов за уже поставленный газ, а также снизил годовой контрактный объем закупок до 5 миллиардов кубометров газа, однако оставил условие "бери или плати" для 80% от этого объема, то есть 4 миллиардов кубометров. Согласно сообщению "Газпрома", закупать его газ в этих объемах Киев обязан, начиная с 2018 года.

"В мировой практике международного коммерческого арбитража имели место случаи, когда сторона арбитражного производства, против которой было вынесено решение, пыталась оспорить или усложнить его выполнение на том основании, что другая сторона якобы злонамеренно разгласила информацию в связи с арбитражным производством, что якобы нанесло вред стороне, против которой было вынесено решение", — ответили в НАК на запрос (см. здесь) информагентства "Украинские новости".

В "Нафтогазе" пояснили, что текст решения Стокгольмского арбитража содержит развернутую информацию о контракте купли-продажи газа с ОАО "Газпром" и дополнительных соглашениях, а одним из условий контракта является его конфиденциальность.

Также отмечается, что во избежание осложнений с исполнением решения НАК воздерживается от распространения каких-либо документов, которые содержатся в материалах арбитражного производства.

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В Администрации президента, Кабинете министров и Министерстве энергетики и угольной промышленности заявили, что не располагают копиями упомянутого судебного решения.

Как сообщалось, "Нафтогаз" счел решение суда в Стокгольме победой и оценил свой положительный эффект от него в 75 миллиардов долларов, включив в эту сумму все, что он мог бы заплатить "Газпрому" при самом негативном для украинской госкомпании решении суда. В частности, экономия образовалась из-за ретроактивного снижения цены газа для второго квартала 2014 года – до 352 долларов с 485 долларов за тысячу кубометров. "Нафтогаз" также сообщил, что суд отменил запрет на реэкспорт российского газа и привязку цены на газ к нефтепродуктам.

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"Газпром" и "Нафтогаз Украины" судятся в Стокгольмском арбитраже с июня 2014 года. Основная часть претензий "Газпрома" к "Нафтогазу" в рамках спора по поставкам приходилась на штрафы за недобор газа по контрактному правилу "бери или плати" (take or pay). Кроме того, "Газпром" требовал оплатить долг за газ, поставленный в мае-июне 2014 года, и пеню за просрочку оплаты. "Нафтогаз" же требовал ретроактивного изменения цены на газ, возмещения переплат за непересмотренные цены и отмены запрета на перепродажу газа, предусмотренного контрактом.