В Давосе обсудили транзит газа через Украину

КИЕВ, 24 янв — РИА Новости Украина. Министр энергетики РФ Александр Новак встретился с вице-президентом Еврокомиссии по энергосоюзу Марошем Шефчовичем в ходе Всемирного экономического форума в Давосе, стороны обсудили ряд важных вопросов, в частности, транзит российского газа через Украину, говорится в сообщении российского Минэнерго.

"В ходе переговоров обсуждались вопросы двустороннего взаимодействия, транзит российского газа через Украину, реализация проектов "Северный поток – 2" и "Турецкий поток", десинхронизация энергокольца БРЭЛЛ, а также перспективы газа на мировом рынке", — говорится в сообщении, пишет "Прайм".

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В свою очередь Шефчович заявил, что в среду проведет в встречу с президентом Украины Петром Порошенко по газовому вопросу и, в частности, обсудит транзит российского газа через Украину в 2019 году.

"Мы обсудили (на встрече в среду с министром энергетики РФ Александром Новаком — Ред.) экспорт российского газа (в Европу — Ред.) за прошедший год. Объем поставок был довольно впечатляющим, и очень важную роль в обеспечении этих поставок играл транзит через территорию Украины", — сказал Шефчович журналистам в кулуарах ВЭФ в Давосе.

"Мы считаем, что транзит через Украину сейчас очень важен, и он будет так же важен в будущем. И мы пришли к выводу, что как только арбитраж Стокгольма вынесет свое решение (по делу о поставках газа РФ через Украину — Ред.), и все стороны тщательно изучат это решение, было бы хорошо встретиться друг с другом и обсудить будущее украинского транзита. Это, конечно, один из приоритетных вопросов для ЕС. И я его также обсужу сегодня с президентом Украины Порошенко", — добавил он.

Во вторник в швейцарском Давосе открылся 48-й Всемирный экономический форум (ВЭФ), который объединит политических и бизнес-лидеров более чем из 100 стран в обсуждении актуальных вопросов мировой повестки. В форуме, который продлится до 26 января, примут участие около 3 тысяч делегатов.

Украинская делегация во главе с президентом страны Петром Порошенко начала официальный визит в Давос, где также примет участие в форуме.