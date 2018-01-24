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    Коболев объяснил механизм снижения цены на газ для населения

    Тема:

    Тотальная нищета, рост цен и тарифов (843)

    (обновлено: )40003
    По словам главы "НАК "Нафтогаз Украины" Андрея Коболева, "увеличение собственной добычи газа, которое уже начало происходить, сбалансирует цену".
    Глава Нафтогаза Андрей Коболев
    RIA News Александр Максименко | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 24 янв — РИА Новости Украина. Цена на газ для населения может уменьшиться, если в Украине будет увеличена собственная добыча, заявил председатель НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев.

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    "Первоначальный план предусматривал, что с апреля 2018 года механизм начальных обязательств и регулирования цены, который устанавливает правительство, будет убран, а цена будет регулироваться спросом и предложением", — сказал Коболев в эфире "5 канала".

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    По его мнению, отмена специальных обязательств позволит снять вопрос цены на газ для населения "с политического горизонта".

    "Реформа, которую мы начинали, предусматривает, что средства, которые будет зарабатывать как государство, так и частные добытчики, будут направляться на увеличение добычи. Именно увеличение добычи газа, которое уже начало происходить, сбалансирует цену", — отметил глава "Нафтогаза".

    Ранее Коболев заявил, что после решения Стокгольмского арбитража закупка российского газа в объеме 4 млрд кубометро является обязательной, но выгодной. 

    Также сообщалось, что "Нафтогаз" с февраля понижает цены на газ для бизнеса. 

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