Стокгольм заставил. В Украину возвращается российский газ

Евгений Стримов, РИА Новости Украина

Российский газ официально возвращается в Украину. В 2018 году страна возобновит импорт российского газа, от которого отказались более двух лет назад.

Цена голубого топлива от "Газпрома" в соответствии с обязательствами по решению Стокгольмского арбитража – привлекательна, поэтому в этом году "Нафтогаз Украины" закупит минимальные объемы – около 4-5 миллиардов кубометров газа – в России и продолжит импорт с европейского направления. Об этом рассказл глава правления НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев.

Однако конкретных цифр он не назвал.

Условия Порошенко

Раньше о возможном возвращении российского газа уже говорил президент Порошенко. И называл условия: закупки возобновятся, если топливо будет "дешевым, честным и некоррупционным".

Открытым остается вопрос цены на топливо из РФ. Эксперт по вопросам энергетики Сергей Дяченко считает, что стоимость будет значительно ниже, чем на европейском рынке.

"(Цена) будет ниже процентов на 20, как минимум, если не на 30. То есть, будет существенно ниже цена. Но давайте подождем. Какие-то переговоры будут проведены, будет, возможно, обнародована цена. Хотя есть случаи, что цену объявляют коммерческой тайной, поэтому тоже не факт, что мы ее узнаем. Но, я же говорю, конечно, цена после арбитража будет выгоднее, чем ранее. Потому что та базовая цена была процентов на 20 выше, чем европейская", – сообщил эксперт.

Европейская цена – или ниже

Решение о возобновлении закупок российского газа не стало неожиданностью, уверен эксперт по вопросам энергетики, директор энергетических программ Центра мировой экономики и международной политики НАНУ Валентин Землянский. Он считает, что заявлением Порошенко о "честном" топливе патриотически настроенную общественность готовили к тому, что поставки газа от "Газпрома" будут возобновлены.

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Также Землянский разъяснил, какой может оказаться цена.

"Цены на хабах тоже нестабильны. То есть они могут колебаться. Они могут колебаться, условно говоря, от 190, как это было летом прошлого года, долларов за 1000 кубометров, до 245, как это было вот этой зимой, когда стало холодно, и соответственно, цены поднялись. То есть диапазон цен там условный 200-240 долларов – это предложение по Европе. Какое предложение будет со стороны "Газпрома", то есть какая цифра будет фигурировать, сейчас сказать достаточно сложно", – отметил эксперт.

Он добавил, что цена, скорее всего, будет плавающей: "будет пересматриваться либо ежеквартально, либо полугодично, может быть, и ежемесячно, я не исключаю и такого варианта".

Транзит по расписанию

Ранее РИА Новости Украина уже писало о другом аспекте газовых взаимоотношений Украины и РФ: рекордном росте транзита. В "Нафтогазе" отчитались, что объемы перекаченного топлива выросли в 2017 году по сравнению с годом прошлым на 13,7% – до 93,5 миллиарда кубометров. Это рекорд за 8 лет.

Украина, напомним, прекратила закупку газа у России в ноябре 2015 года и в 2016-2017 годах не использовала российский газ при подготовке к отопительному сезону, закачивая в хранилища газ, закупленный по реверсу в Европе.

Однако согласно решению Стокгольмского арбитража, Украина должна будет возобновить закупки российского газа и в последние два года действия контракта (2018-2019) отбирать и оплачивать 5 миллиардов кубометров газа в год. Получается, что опция "бери или плати" все-таки возобновляется, хотя и в более мягкой форме, чем использовалась ранее.

"Если Украина не будет исполнять решение Арбитража, то здесь возможны последствия – правовые, экономические, любые другие. То есть если мы согласились выполнять решение, следовательно, мы должны закупить по меньшей мере 4 миллиарда кубометра газа у "Газпрома" в нынешнем году. Я не знаю, в какие одежды будет все это рядиться, но вот такое решение, украинская сторона обязана его выполнять", – сообщил директор специальных проектов НТЦ "Психея" Геннадий Рябцев.