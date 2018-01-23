Коболев об обязательной закупке российского газа: это выгодно

КИЕВ, 23 янв — РИА Новости Украина. НАК "Нафтогаз Украины" должен закупить в 2018 году как минимум 4 млрд кубометров природного у российского ОАО "Газпрома", сообщил глава украинской компании Андрей Коболев.

Он подчеркнул, что это обязательное условие выполнения решения Стокгольмского арбитража, что на данный момент является выгодным с точки зрения коммерции.

"Относительно закупки газа у "Газпрома". Мы получили окончательное решение Стокгольмского трибунала в части контракта купли-продажи газа. Благодаря этому решению мы уменьшили обязательный объем покупки газа 52 млрд кубических метров до 5. Примерная годовая потребность Украины в импорте составляет сейчас 10 млрд кубических метров. Что касается наших обязательств. Минимальный объем, который мы должны отобрать по новому контракту, это 4 млрд. Цена является ниже той цены, которую мы сейчас получаем из европейского направления", — сказал Коболев в эфире "5 канала".

При этом он подчеркнул, что это выгодно.

"С точки зрения коммерческой логики, как выполнение решения трибунала, оно (условие — Ред.) является обязательным, также и получение более дешевого ресурса газа, о котором так часто и густо у нас говорят и требуют "давайте, удешевим газ", — это решение приобретения (газа — Ред.) является как логическим, так и обязательным", — отметил глава компании.

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Ранее Коболев анонсировал получение "Нафтогазом" от ЕБРР нового кредита.

Стокгольмский арбитраж 22 декабря прошлого года вынес вердикт по спору "Газпрома" и "Нафтогаза" в отношении контракта на поставку российского газа в Украину. Суд обязал "Нафтогаз" выплатить "Газпрому" 2 миллиарда долларов за уже поставленный газ, а также снизил годовой контрактный объем закупок до 5 миллиардов кубометров газа, однако оставил условие "бери или плати" для 80% от этого объема, то есть 4 миллиардов кубометров. Согласно сообщению "Газпрома", закупать его газ в этих объемах Киев обязан, начиная с 2018 года.

"Нафтогаз" счел решение суда в Стокгольме победой и оценил свой положительный эффект от него в 75 миллиардов долларов, включив в эту сумму все, что он мог бы заплатить "Газпрому" при самом негативном для украинской госкомпании решении суда. В частности, экономия образовалась из-за ретроактивного снижения цены газа для второго квартала 2014 года – до 352 долларов с 485 долларов за тысячу кубометров. "Нафтогаз" также сообщил, что суд отменил запрет на реэкспорт российского газа и привязку цены на газ к нефтепродуктам.

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"Газпром" и "Нафтогаз Украины" судятся в Стокгольмском арбитраже с июня 2014 года. Основная часть претензий "Газпрома" к "Нафтогазу" в рамках спора по поставкам приходилась на штрафы за недобор газа по контрактному правилу "бери или плати" (take or pay). Кроме того, "Газпром" требовал оплатить долг за газ, поставленный в мае-июне 2014 года, и пеню за просрочку оплаты. "Нафтогаз" же требовал ретроактивного изменения цены на газ, возмещения переплат за непересмотренные цены и отмены запрета на перепродажу газа, предусмотренного контрактом.