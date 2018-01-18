Так ли нужно Украине покупать российский газ у ЕС? Мнение эксперта

РИА Новости Украина — Радиостанция Голос Столицы

Цена газа от российской компании "Газпром" в соответствии с обязательствами по решению Стокгольмского арбитража является привлекательной.

И в 2018 году Украина должна возобновить импорт минимальных объемов российского газа. Об этом сообщил на пресс-конференции глава НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев.

По его словам, обязательства "Газпрома" продавать нам 5 миллиардов кубометров по цене ниже европейской является положительным аспектом с точки зрения как "Нафтогаза", так и потребителя.

Является ли цена газа от "Газпрома" более привлекательной, чем цена европейского газа, в эфире радиостанции Голос Столицы пояснила член коллегии Госагентства по энергосбережению и энергоэффективности Мария Яковлева.

(текст публикуется на языке оригинала)

Яка різниця в цінах, якщо порівнювати російський газ і європейський газ?

— Я думаю, що на сьогоднішній день вони співставні, тому стосовно привабливості сьогодні, якщо вона буде в 10%, то це буде дуже багато. Але я не розглядаю привабливість російського газу. Це буде постійний газовий шантаж. Не буде нормальної ціни, не буде нормальних взаємовідносин. Не буде нормальної купівлі-продажу газу, не буде стабільного постачання.

В чому саме може проявлятись шантаж? Якщо нам говорять, що у нас є зобов’язання, і ми самі вирішуємо політику, це вигідно споживачу, це позитивний аспект для "Нафтогазу", як говорить Коболєв, якщо дешевше, то маємо обрати?

— Але не в країни, яка воює з нами. Ми не будемо фінансувати війну. Так само був зроблений вибір держави, коли відмовились від вугілля з неконтрольованих територій. Так само, тому що це йде пряме фінансування війни. Тут немає ціни. Ми можемо оцінити життя цих людей, які сьогодні вже загинули? Як подивитись потім в очі матерям і дружинам, і дітям. Державна політика чітко окреслена щодо енергобезпеки. Ми повинні купляти газ в ЄС.

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Уявімо ситуацію: "Нафтогаз" закуповує газ у "Газпрому".

— Добре, завтра "Газпром" вигадає якийсь борг, "Нафтогаз" заплатив гроші, вони їх зарахували в рахунок цього боргу вигаданого. Ви будете бігати по судах? Знову шукати гроші, щоб купити інший обсяг? З країною-агресором можна про щось домовитись? Я думаю, що ні. Поки не закінчиться війна, таким заявам немає місця.

Напомним, по мнению эксперта по вопросам энергетики Юрия Корольчука, достичь энергонезависимости возможно, но Гройсман не знает как. Корольчук подчеркнул, что необходимо разработать план развития экономики государства, а не такой хаотичный процесс, который предлагает Гройсман.