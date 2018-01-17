Корольчук: вот увидите, цены на газ вырастут больше, чем на 8%

РИА Новости Украина — Радиостанция Голос Столицы

Министерство энергетики и угольной промышленности предложило Кабинету министров изменить методику определения цены газа для населения с апреля 2018 года. А это, по подсчетам, приведет к удорожанию газа на более чем 8%.

Согласно документу, с 1 апреля предлагается полностью отойти от принципа определения цены газа для населения и пересмотра ее каждые шесть месяцев в зависимости от цены импортного паритета. Цену газа будут определять на год. Эта цена будет среднеарифметической цены импортного газа на немецком газовом хабе без учета стоимости транзита до границы Украины за шесть месяцев прошлого года. Переводить в гривну цену будут по курсу, действующему на период закупки.

Новую методику определения цена на газ проанализировал член Наблюдательного совета Института энергетических стратегий Юрий Корольчук в эфире радиостанции Голос Столицы.

(текст публикуется на языке оригинала)

А що за нові розрахунки? Що змінюється в методиці? Раніше ціну на газ переглядали кожні півроку, тепер хочуть робити це раз на рік. Що це змінить?

— Насправді, треба розуміти, що уряд шукає, йому треба терміново знайти механізм вирішення проблеми, тому що 1 квітня завершується дія постанови 187 і в будь-якому випадку треба буде далі виходити на переговори з МВФ — це один з ключових моментів. Тобто треба щось запропонувати МВФ конкретне, пропозицію, як ми будемо далі визначати ціну на газ для населення. І, власне, механізм такий був віднайдений — те, що буде середньоарифметична ціна, яка буде формуватися протягом року в німецькому хабі, і от вона буде визначатися як вартість імпортного газу, на який ми тепер орієнтуємося. Тобто не береться за розрахунок та ціна, яка наприклад є в лютому, чи в березні, чи в травні, чи в вересні. Буде вираховуватися середня цифра.

Як ви прокоментуєте здорожчання газу на 8%?

- Ціна мала б зрости суттєво більше, ніж задекларовано було в інформаційних повідомленнях, що всього лише на 8%. В принципі, дійсно не суттєво, у порівнянні з тим, що пропонувалося раніше. Пам'ятаємо, «Нафтогаз» пропонував майже на 20% підняти ціну. І ця цифра 20% ближче до істини, тому що та ціна газу, яка сьогодні є на хабі, через який ми купуємо газ, вже наближається до 280 доларів. І далі, я думаю, ціна буде зростати ближче до квітня, порядку 300 доларів може стати. І не факт, що вона в літній період може зупинитися. Тому що ціна на нафту виросла суттєво, а ціна на газ дещо відстрочено зростає, тобто через 6-9 місяців. Отак, як у нас прописано в контракті з «Газпромом» і в усіх інших контрактах, які «Газпром» має з іншими країнами, там також передбачено цей лаг 6-9 місяців. Тому те, що відбудеться таке мінімальне зниження, може бути здійснено за рахунок наступного моменту, що уряд розраховує здійснювати закупівлі в так званий низький сезон, тобто влітку. І от фактично з квітня-травня по вересень-жовтень, коли зазвичай ціна на газ знижується на міжнародних хабах, в тому числі на тому німецькому хабі. І от фактично навіть коли далі «Нафтогаз» буде закуповувати газ в грудні, січні, лютому по дорожчій вже ціні де-факто, все одно цей газ буде розраховуватися по тій ціні, яка буде визначена в цій новій постанові, яка теоретично поки що буде ухвалена. Тобто вона от буде визначена на рівні приблизно до 5500 гривень без ПДВ. От вона на такому рівні і буде триматися цілий рік. І не буде мати значення, що на хабах в той момент ціна вже може бути не 5500 гривень, а може бути і 7000, і 8000 гривень.

Хто буде нести ці втрати?

— Скоріше за все, «Нафтогаз» далі в своїх внутрішніх фінансових розрахунках просто буде перекривати за рахунок того, що все-таки та ціна на газ, яка продається населенню в основному, є суттєво нижчою. Бо це газ, який видобувається в Україні. І ця ціна має бути максимальною до 3500 гривень. Навіть зараз при невеличкій зміні курсу валют це все одно б суттєво не відобразилося. І от люди, які оплачують без субсидій вартість газу, фактично, будуть дотувати оцю різницю, яку «Нафтогаз» буде потім погашати за рахунок того, що він нібито буде продавати газ дешевший населенню. Але інші люди будуть платити дорожче. Тому поки що це неоднозначний такий вихід з ситуації.

Чи задовольнить така схема МВФ?

— Я думаю, що МВФ не факт, що погодиться на таку схему. МВФ цікавить, щоб була формально збережена схема імпортного паритету, це, власне, і пропонує уряд. А другий момент, їх цікавить скорочення споживачів субсидій. І до речі, якщо буде формально збережене невелике підвищення на газ, в рамках до 8%, до 10%, то тоді вдасться мінімальною кров'ю обійтися. Тобто не дуже суттєво наростити виплати субсидій для населення. Тому що ріст вартості газу автоматично буде означати, що населення повинно буде отримати більші субсидії з боку держави. І ми побачили у минулому році, що заплановані цифри — 47 мільярдів гривень, легким помахом руки змінилися на мінімум 71 мільярд гривень. І ще не факт, що за підсумками всіх підрахунків ця цифра не наблизиться до 80 мільярдів гривень. Тому 55 мільярдів гривень, які заплановані на цей рік, я думаю, однозначно будуть змінюватися в сторону збільшення, на півтора рази це точно. Тобто теж десь до рівня 80 мільярдів гривень.

Але якщо буде досягнутий компроміс, МВФ може погодитися на пропозицію прийняти цю формулу уряду, яку він розробив, і відповідно уряд тоді піде все-таки на вимогу МВФ, щоб скоротити отримувачів субсидій. Це, звичайно, також буде ударом, особливо враховуючи те, що вибори на носі, і всі їх очікують. Відповідно, ні Гройсман, як керівник уряду, ні ті люди, які працюють в уряді, ні політичні партії, члени коаліції, не захочуть цього робити, однозначно. З іншої сторони, повторююсь, насправді об'єктивні причини для зниження газу, вони залишаються. Тому що сьогодні населення практично повністю вписується в потреби порядку 15 мільярдів кубометрів газу — це той обсяг газу, який видобуває «Укргазвидобування». Тобто імпортувати нам практично більше нічого не треба.

Скільки нам треба імпортувати зараз, в сьогоднішньому режимі споживання?

— Населення і теплокомуненерго — це 17 мільярдів кубометрів газу сьогодні. Тобто нам потрібно імпортувати 1,5-2 мільярди кубометрів газу. От ми можемо імпортувати по такій ціні, по якій пропонує уряд. Але не вся ціна на газ мала би обраховуватися новою формулою, як поки що пропонують.

Читайте также: И по бартеру нельзя!? Украинцы нарастили миллиардные долги за коммуналку

Ранее эксперт по вопросам энергетики Андрей Герус заявлял, что тарифы на газ для населения нужно поднимать.

В свою очередь, эксперт по вопросам жилищно-коммунального хозяйства Олег Голубенко подчеркнул, что высокие тарифы на газ — вина самих украинцев.