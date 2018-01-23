Коболев анонсировал получение "Нафтогазом" от ЕБРР нового кредита

КИЕВ, 23 янв — РИА Новости Украина. Глава НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев заявил, что компания надеется договориться с Европейским банком реконструкции и развития (ЕБРР) о предоставлении новой кредитной программы на закупку газа на зиму.

"Мы надеемся возобновить переговоры с ЕБРР о новой кредитной линии, надеемся снова ее получить", — сказал Коболев во вторник в эфире украинского Пятого канала.

Ранее Коболев заявил, что компания в 2018 году может остаться без дешевых кредитов на закачку газа от ЕБРР и Всемирного банка на общую сумму 800 миллионов долларов, так как правительство Украины не выполняет требования этих международных организаций. Позже в ЕБРР РИА Новости сообщили, что банк ведет переговоры с Украиной о предоставлении новой кредитной программы, сумма возможной помощи пока не определена. При этом одним из требований со стороны ЕБРР выдвигается обеспечение правительством функционирования независимого набсовета при "Нафтогазе".

Возобновляемая кредитная линия ЕБРР в размере 300 миллионов долларов сроком на три года была открыта в октябре 2015 года и предназначена для закупки газа на западной границе Украины. Одним из условий кредита ЕБРР было реформирование корпоративного управления "Нафтогаза". В 2015 году "Нафтогаз" за средства ЕБРР купил 1,7 миллиарда кубометров газа, в 2016 и 2017 годах — по 1,8 миллиарда кубометров.