Герус: тарифы на газ для населения нужно... поднимать

РИА Новости Украина — Радиостанция Голос Столицы

Украинцев, вероятно, готовят к новому подорожанию коммуналки, говорят эксперты рынка. К такому выводу они пришли после того, как в прошлый четверг Кабмин отменил свое постановление о порядке расчета стоимости газоснабжения для бытовых потребителей. Так же, очевидно, должна быть новая формула расчета тарифов.

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Есть ли предпосылки для подорожания коммуналки, рассказал эксперт по вопросам энергетики Андрей Герус в эфире радиостанции Голос Столицы.

Андрей Герус/Facebook Андрей Герус. Архивное фото

(текст публикуется на языке оригинала)

Чому уряд відмінив стару постанову про розрахунок вартості газу для побутових споживачів?

– Його рішення є достатньо технічним, тому що уряд не встановлює тарифи на газ, уряд встановлює ціну газу, але тарифи не встановлює, тарифи на газ встановлює Національна комісія НКРЕКП, там де головою є Дмитро Вовк. Вона призначається президентом України. І тарифи на газ для кінцевого споживача – це ціна самого газу, як блакитного палива, плюс вартість транспортування, щоби мережами доставити цей газ до кінцевого споживача. Тому в принципі тарифне питання тут до НКРЕКП і це рішення, яке уряд прийняв, не означає обов’язково там якусь зміну чи якесь підвищення. Але з деяких інших процесів, які відбуваються, є вже проекти і пропозиції облгазів щодо тарифів, і там дійсно є певні речі, які свідчать про те, що буде принаймні обговорення щодо підвищення. Чи буде підвищення, чи не буде поки що невідомо, але якесь обговорення може бути. Тому побачимо, тут треба бути пильним. Але поки що зарано говорити про якусь конкретику, коли будуть з’являтися якісь більш конкретні пропозиції, обов’язково це треба буде моніторити. Я думаю, що публічно ця інформація буде обговорюватись. Варто пам’ятати, що підвищення, якщо буде, то воно буде не раніше 1 квітня. Тому протягом січня, лютого, березня будуть обговорення.

Які чинники впливають на тарифоутворення, власне два із них ви вже назвали – це вартість газу і вартість транспортування газу газовими мережами України. З чого ще складається ціна?

– Якщо ми говоримо про тарифи на газ, то власне тариф на газ складається з двох таких крупних компонентів, а далі вже в тарифи на газ входить багато інших. Наприклад, заробітна плата або, наприклад, ціна електроенергії, тому що в облгазів також є електроенергія. Курс гривня-долар. Ще один такий важливий фактор, на мою думку, досить дискусійний – це плата за державні мережі, за державні газопроводи. Тому що в нас деякі політики це питання підняли і сказали, що от облгази мають платити за державні газопроводи. По-перше, державні газопроводи дуже часто це ті, які збудовані за кошти самих споживачів, бо люди самі будували газопроводи, щоб отримати газ, і просто віддавали їх на баланс облгазу. Але, тим не менше, були такі заклики, щоб змусити облгази за це заплатити. Тобто, якщо, умовно кажучи, якийсь облгаз має заплатити 30 млн грн за користування мережами, то ці 30 млн грн він додатково має зібрати із кінцевого споживача. Тобто фактично ось ця ось плата за користування державними мережами лягає на кінцевого споживача. На мою думку, це є неправильна плата, і її потрібно викинути, її навіть непотрібно вводити. Тому є кілька таких компонентів, які вже сидять всередині тарифу на газ. Я думаю, що ці всі питання будуть обговорюватись, поки що зарано казати, що буде включено, що не буде, виросте чи не виросте. Якщо бути чесним, так непопулістично підходити, то самі тарифи на транспортування в останнє переглядалися десь більш ніж два роки тому, тому певний ріст – це може бути нормально, в рамках якоїсь інфляції або щось біля цього. Але, коли хочуть понад це, коли хочуть там деякі необґрунтовані статті, то це вже ненормально, і я думаю, що буде серйозне обговорення з цього приводу.

Поки дата точна обговорення невідома, просто на часі це питання?

– На сьогодні, якщо говорити про якісь нові платіжки, тому що тариф на газ і ціна газу не мінялись вже досить давно, якщо говорити про те, що змінилося, що людей може обурювати, це, перш за все, тарифи на воду. З 1 січня для 60 водоканалів, а це фактично 60 міст України, виросли тарифи на воду, і споживачі відповідно платять більше. Виросли тарифи на холодну воду та водовідведення. Ріст склав там від 5 до 25%.

Раніше за холодну воду платили не надто дорого?

– Це таке питання вже оціночне. Але чому виросли тарифи на холодну воду – важливе питання. У водоканалу в собівартості найбільша стаття затрат – це електроенергія. А в нас с 1 січня не для населення, правда, але для всіх підприємств здорожчала електроенергія приблизно на 10%. І, якщо для водоканалу зростає вартість електроенергії, він це відразу перекладає на кінцевого споживача. Так само, як ми говорили про плату за державні газопроводи, які також перекладаються на кінцевого споживача. І от власне через здорожчання електроенергії для населення вже відразу з 1 січня виросли тарифи на воду. Тому, якщо розбиратися, чому було здорожчання на електроенергію, то там от взагалі відбуваються речі, які обурюють. Ця формула Роттердам+, надприбутки, які отримує найбагатший олігарх України, і в цьому році йому дають ще додаткових плюс 10 млрд грн. І очевидно, що воно тягне одне за другим, і я думаю, що це ті речі, які найбільше обурюють людей.

Ранее эксперт по вопросам ЖКХ Олег Голубенко заявлял, что тарифы в Украине формирует дефицит бюджета и аппетиты олигархов.

В свою очередь член Наблюдательного совета Института энергетических стратегий Юрий Корольчук отметил, что повышение цены на уголь не изменит тарифы на электроэнергию для населения.