Обязательную установку счетчиков на газ отсрочили

КИЕВ, 20 янв — РИА Новости Украина.

В субботу, 20 января, в Украине вступил в силу закон "О внесении изменений в закон Украины "Об обеспечении коммерческого учета природного газа" о порядке установки счетчиков природного газа", который 16 января подписал президент Петр Порошенко.

Новый закон откладывает обязательную установку счетчиков на газ до января 2021 года.

Отмечается, что на установку не будут тратить деньги местных бюджетов. Если пользователь сам установил счетчик на квартиру — ему компенсируют затраты за счет тарифа на распределение газа.

Также в законе прописано, что операторы газораспределительной сети не смогут прекращать поставки газа в дом, если его совладельцы отказались от счетчика на все здание.

Как сообщалось ранее, "Нафтогаз Украины" с февраля 2018 года понижает цены на газ для промышленных потребителей на 5,5-5,9%.