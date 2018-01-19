Кабмин не рассматривал возможность закупки газа у России - Насалик

КИЕВ, 19 янв — РИА Новости Украина. Кабмин, утверждая финансовый план "Нафтогаза Украины" на 2018 год не рассматривал возможность закупки российского газа, заявил в пятницу глава Минэнерго страны Игорь Насалик.

"Руководитель НАК "Нафтогаз" никоим образом не синхронизировал свое заявление с министерством, которое формирует государственную политику. Правительство, принимая финансовый план НАК "Нафтогаз", никак не рассматривал возможность закупки российского газа", — сказал Насалик, выступая в Верховной Раде.

В среду коммерческий директор "Нафтогаза" Юрий Витренко сообщил о намерении украинской компании в ближайшие дни начать переговоры с "Газпромом" по имплементации решения Стокгольмского арбитража.