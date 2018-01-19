"Газпрому" разрешили строить вторую нитку "Турецкого потока"

КИЕВ, 19 янв — РИА Новости Украина. Российский "Газпром" получил от Анкары разрешение на строительство второй нитки морского участка "Турецкого потока" в исключительной экономической зоне и территориальных водах Турции, сказано в пресс-релизе компании.

"Таким образом, все необходимые разрешения со стороны правительства Турецкой Республики для морской укладки газопровода "Турецкий поток" получены. Теперь абсолютно точно обе нитки газопровода будут запущены в эксплуатацию в срок, до конца 2019 года", — заявил председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер.

По его словам, строительство идет полным ходом одновременно на трех участках: в Черном море и на берегу в России и Турции. На морском участке уже уложили по двум ниткам более 760 километров труб. Близится к завершению строительство участка берегового примыкания в России, а в Турции начались работы на строительной площадке приемного терминала.

Ранее Миллер сообщил, что российская корпорация уложила более 700 километров морского участка "Турецкого потока" по двум ниткам.