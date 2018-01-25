Комментарий: закупка газа РФ и его стоимость для населения Украины

РИА Новости Украина — Радиостанция Голос Столицы

Переговоры о возобновлении поставок газа из России должны стартовать в феврале. По крайней мере, об этом заявил министр энергетики России Александр Новак в кулуарах Всемирного экономического форума в Давосе. Он отметил, что в конце февраля будет окончательное решение Стокгольмского арбитража и после этого уже будут происходить какие-то действия по газовым переговорам.

Стоит напомнить, что в конце прошлого года "Нафтогаз Украины" выиграл Стокгольмский арбитраж у российского "Газпрома". Арбитражный суд полностью отклонил требования российской компании по положению "бери или плати" на сумму 56 млрд долларов. При этом суд обязал Украину возобновить поставки российского газа — закупать ежегодно не менее 5 млрд кубометров газа.

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В то же время, председатель правления "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев говорит, что Украина, по решению Стокгольмского арбитража, должна в год закупать в России как минимум 4, а не 5 млрд кубометров газа. Как бы то ни было, по словам Коболева, для Украины это выгодно, так как суд установил цену закупки российского газа ниже европейской.

На каких условиях и когда возможно восстановление закупки российского газа, рассказал эксперт по вопросам энергетики Валентин Землянский в эфире радиостанции Голос Столицы.

РИА Новости Украина Евгений Котенко Директор энергетических программ Центра мировой экономики и международных отношений НАН Украины Валентин Землянский

Будет ли Украина восстанавливать поставки российского газа?

— Украина обязана это сделать. Это решенный вопрос, поэтому я думаю, что здесь дискуссии быть не может. Закупки в этом году должны произойти. Насчет объемов закупок абсолютно можно согласиться с Коболевым — это зависит от того, насколько экономически это будет выгодно. Он говорит о том, что экономически это выгодно. И в принципе, цена будет интереснее, чем цена в Европе. Правда, не говорит почему-то, какова будет эта цена. Поэтому я думаю, что НАК может купить не только 4-5 млрд, он может купить и больше. Ведь это должно самым позитивным образом отразиться на ценах, как минимум, для промышленности.

Мы обязаны покупать газ, но РФ ведь не обязана нам его продавать?

— Нет. Есть контракт, который обязывает обе стороны. То есть по этому контракту НАК платит, "Газпром" поставляет. То есть с украинской стороны есть обязательства по закупке минимальных объемов и их оплате, соответственно, со стороны "Газпрома" есть обязательство по поставке. Вот все, что свыше этих 5 млрд кубометров, тут стороны уже могут обсуждать. Потому что в данном случае, в принципе, "Газпром" неоднократно говорил о том, что если Украина, поскольку газ поставляется по предоплате, заплатит деньги, то они готовы поставить газ украинским потребителям.

Это действительно выгодно, потому что цена ниже европейской?

— Тут очень сложно что-то подтвердить или опровергнуть. Потому что никто — ни эксперты, ни журналисты, не видели текста решения Стокгольмского арбитража. Поэтому мы с вами оперируем только заявлениями "Нафтогаза" и "Газпрома" относительно результатов рассмотрения спора между НАК и "Газпромом". И соответственно, можем говорить только со слов руководителей компаний.

То есть фиксированную цену мы не знаем и вряд ли узнаем?

— Вот не говорит ни "Нафтогаз", ни "Газпром", собственно, какие изменения претерпела формула, по которой определялась цена на газ, и соответственно, какова будет эта цена при поставках газа в Украину. Тут пока никто не знает. Я думаю, что по факту, по данным таможни мы сможем понять, если другой информации не будет, по какой цене Украина будет закупать газ у "Газпрома".

Кто меняет эту формулу и цену?

— В данном случае это решение Стокгольма. Опять же сложно сказать, если стороны пойдут на переговоры, значит, там есть еще какой-то момент, который предусматривает обсуждения сторон. То есть это стороны должны прийти к какому-то, я так понимаю, компромиссному решению в рамках решения Стокгольмского арбитража. Но еще раз повторюсь, мы с вами сейчас, если не фантазируем, то пытаемся восстановить то, что было предписано Стокгольмом.

Если отбросить обязаловку Стокгольмского арбитража, решение о закупке российского газа — политическое или экономическое?

— Мы не можем отбросить обязательства Стокгольмского арбитража, потому что у нас есть контракт и контракт мы должны выполнять до конца его действия, то есть до января 2019 года. А экономика, есть, конечно. Экономика была и до того, если мы так по логике пойдем, экономика была и в 2016, и в 2015 году.

А экономика требует закупать больше и дешевле?

— Дешевле. То есть, больше не надо, надо закупать столько, сколько необходимо. А вот дешевле — безусловно, это логично. Но еще раз давайте вспомним просто политические моменты, когда на аукцион был выставлен последний кубометр российского газа два года назад и потом правительство очень долго считало дни, сколько мы обходимся без российского газа. А теперь придется вернуться снова к этому вопросу. Смысл было проводить такой политический перформанс, честно говоря, не совсем понятно.

Какой сейчас в украинской энергетике газовый баланс?

— Мы закупаем везде, где только можно. То есть, все западноевропейские или просто европейские трейдеры с удовольствием перепродают российский газ с прибылью для себя. А баланс составляет порядка 14 млрд кубометров, которые были импортированы Украиной в прошлом году. В данном случае основными странами-поставщиками стали Швейцария и Германия. Вот эти два направления, происхождения компаний, с которыми заключались контракты на поставку, на них пришлось две трети поставок газа в Украину.

Как обстоят в Украине дела с газом собственной добычи?

— С газом собственной добычи все не так гладко, как прогнозировалось руководством "Нафтогаза". Если мы вспомним, нам обещали в 2015 году, что в 2016 мы увеличим добычу на 15%, а выросла она всего на 0,5% в 2016. В прошлом году она вот поднялась на 4%. По большому счету, мы возвращаемся к тем показателям, которые Украина имела до всех событий на Майдане, середины нулевых годов. А после этого будем надеяться, что будет рост, хотя опять же таки, господин Коболев все время ссылается на какие-то трудности, которые возникают в Украине.

Ранее премьер-министр Владимир Гройсман заявлял, что через 3-4 года Украина сможет полностью обеспечить себя газом собственной добычи.

— Речь шла о двадцати миллиардах. Вот, Коболев опроверг эту цифру. А во-вторых, я вам хочу сказать, что это очень эфемерная и практически недостижимая идея с обеспечением себя полностью газом собственной добычи, потому что это возможно.

У нас нет технологий и специалистов?

— Не в специалистах и технологиях дело. Проблема в другом. Основным потребителем импортного газа является украинская промышленность. Если мы говорим об отказе от импортного газа и переходе на собственный, то значит мы говорим об отказе от промышленного сектора. Значит, мы переходим полностью в сферу аграрного производства, то есть, в состояние где-то середины 19 века. Тогда мы можем отказаться от импортного газа, нам вполне хватит газа собственной добычи. Если мы говорим о развитии экономики и промышленности, то нам потребуется дополнительный объем импортного газа, потому что промышленность будет требовать увеличения количества энергоносителя для своего роста.

Но Украина ведь богата на газ, что с ним делать?

— Можем отправлять на экспорт. В принципе, исходя из политики "Нафтогаза", скоро половина населения откажется от газа и сможем абсолютно спокойно экспортировать в пользу "Нафтогаза". А Коболев может себе дополнительно выписывать новые премии за отличное руководство компанией. Абсурдно происходящее на сегодня с точки зрения развития государства, развития экономики, целей, которые ставятся. Потому что в первую очередь Украина должна ставить эффективное использование газа и благосостояние граждан, проживающих на ее территории. Вот это должно стать задачей правительства, а не увеличение добычи, отказ от российского газа. Это такие больше популистические, политические лозунги и цели, нежели те, что должны вести к улучшению ситуации в стране.

А как отразилась бы на потребителях ситуация, если бы мы отказалась от российского газа, чисто гипотетически?

— Гипотетически, никак бы не отразилась, в данном случае это бы отразилось на промышленных потребителях. Потому что промышленность у нас и до 2013 года, и после 2013 года, всегда платила полную цену за импортный газ. Там не было никаких преференций, то есть промышленность покрывала всю стоимость газа, который заходил на тот момент из РФ, потом из Европы, здесь не было никаких нюансов. А на населении это никаким образом не отразится, потому что принцип тарифообразования предполагает так называемый принцип импортного паритета. Это привязка к европейским хабам. Поэтому вне зависимости от того, импортный это газ или украинский, принцип тарифообразования предполагает расчет стоимости, исходя из показателей на европейских газовых хабах. То есть о снижении говорить не приходится. Это политика государства. Это логика, которая была заложена в 2014 году, после подписания соглашения об ассоциации с ЕС, а потом и меморандума с МВФ, где Украина взяла на себя обязательства по приведению тарифов к единому знаменателю как для промышленности, так и для населения.

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Ранее эксперт по вопросам энергетики Юрий Корольчук заявлял, что Украина пойдет против МВФ в вопросе цены на газ.

В свою очередь эксперт по вопросам энергетики Андрей Герус отметил, что тарифы на газ для населения нужно поднимать.