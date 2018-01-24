Украина и топливо РФ: словесные игры в газовую (не)зависимость

Соня Тарасюк, РИА Новости Украина

Цена "газовой независимости"

Российский газ официально возвращается в Украину. В 2018 году наша страна снова начнет закупать газ у России, от которого отказалась более двух лет назад, заявил глава компании "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев. Объем – минимум 5 млрд кубов в год, срок – до конца 2019-го, причина – решение Стокгольмского арбитража.

Цена голубого топлива от "Газпрома" в соответствии с обязательствами по решению Стокгольмского арбитража – привлекательна и выгодна, поэтому в этом году "Нафтогаз Украины" закупит минимальные объемы – около 4-5 миллиардов кубометров газа – у России и продолжит импорт с европейского направления, заверил Коболев.

"Решение о покупке является как логическим, так и обязательным. Минимальный объем, который мы должны отобрать по новому контракту, — это четыре миллиарда кубических метров (в год). Цена как на четыре, так и пять (миллиардов кубометров) – ниже той цены, которую мы сейчас получаем из европейского направления", — отметил Коболев.

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Вердикт арбитража вроде как принуждает Украину закупать газ у "агрессора", то есть совесть Киева чиста – не виноватые они, их заставили. Можно даже не пытаться выкрутиться и не отказываться от своих слов о "газовой независимости" от России. Ведь цена на российский газ ниже, чем на реверсный из Европы, так что "Нафтогаз" на самом деле в выигрыше. Правда, суд обязал украинскую компанию выплатить "Газпрому" 2 миллиарда долларов за уже поставленное голубое топливо. А еще она заплатит, начиная с 22 декабря, по 600 тысяч долларов за каждый день просрочки по платежу.

Раньше о возможном возвращении российского газа говорил и президент Петр Порошенко. И называл условия: закупки возобновятся, если топливо будет "дешевым, честным и некоррупционным".

"Что произошло в течение последних двух лет? Мы энергетически независимы. Они (Россия — Ред.) стучат: может, возьмете наш газ? Нет, у нас все хорошо. Если он будет дешевый и честный, не коррупционный, — пожалуйста", — говорил украинский лидер в декабре 2017 года.

Хотя еще в сентябре 2017 года Порошенко громогласно заявлял: Украина достигла энергетической свободы.

"Была достигнута энергетическая свобода Украины. Мы только недавно, в 2016 году начинали учиться существовать без газа из России, а вот на сегодняшний день мы показали всем, что мы можем жить без "голубого топлива" из РФ. После этого газ прекратил свое существование как политическая удавка, став просто обычным товаром", — подчеркивал гарант.

Газовые метания

Следует отметить, что украинские власти в течение последних лет неоднократно козыряли тем, что разрыв отношений с "Газпромом" и освобождение от "российской газовой иглы" — одно из значимых достижений Украины после Майдана. По их словам, европейские поставщики предлагают более выгодную стоимость.

Однако не все так радужно как казалось. И вот спустя два года риторика властей резко поменялась.

Напомним, отказ от российского газа анонсировал еще в декабре 2015 года тогдашний премьер Арсений Яценюк. Причиной отказа он называл слишком дорогую стоимость российского газа. При этом, забыв упомянуть, что голубое топливо "Газпром" перестал продавать Украине с конца ноября, потому как закончились предоплаченные за него деньги.

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Напомним, 25 ноября 2015 года Россия прекратила поставлять газ на Украину, поскольку не получила от Киева предоплату. На первый квартал 2016 года Москва выставила цену в 212 долларов за тысячу кубометров — это с учетом скидки. Однако украинский премьер Арсений Яценюк заявил, что по такой цене Киев газ покупать не будет, поскольку у Евросоюза более выгодные условия — около 200 долларов.

В апреле 2015 года власти с помпой заявили: Украина достигла газовой энергетической независимости.

"Украина создала систему газоснабжения, которую можно назвать независимой", — с таким утверждением выступал Яценюк.

"Газпром" потерял на Украине $6 млрд. Систему газоснабжения, которую мы создали за последний год, можно назвать экономически независимой. Сегодня основные поставщики — это западные компании. Мы отказались от посредников, мы за прозрачность газового рынка", — указывал он.

По его словам, Украина покупала газ у европейских компаний по цене вдвое меньшей — в среднем 250 долларов за тысячу кубометров.

19 января 2016 года Петр Порошенко и вовсе выразил уверенность, что российский газ Украине через два года будет не нужен.

"Я полностью убежден, что через два года нам вообще не будет нужен российский газ. Это очень важный фактор энергетической независимости моей страны", — говорил гарант.

Однако с Европой сложилось не все так радужно. Ведь условием выдачи газовых кредитов Европой стало и требование покупать искомый продукт исключительно у нее по так называемому реверсу. То есть, тот же российский газ, но якобы поставляемый обходным путем — только Украине приходится доплачивать за него европейским трейдерам.

В итоге, реально весь закупаемый объем голубого топлива, даже якобы реверсный — все равно российского происхождения.

При этом уровень переплат Украины на реверсе составлял, по словам экспертов, от 20 до 50 долларов.

Уже в апреле 2016 года тогдашний глава Минэнерго Владимир Демчишин говорил: Украина может рассмотреть вопрос закупки российского газа, если его цена составит 160-170 долларов США за тысячу кубометров.

"Цена в 160-170 долларов нас бы устроила. Это справедливая цена. Между "Нафтогазом" и "Газпромом" есть договор, подписанный в 2009 году на крайне невыгодных для Украины условиях, в котором есть формула цены. Мы говорим о том, что эта цена является недостаточной для того, чтобы Украине было коммерчески выгодно покупать по ней газ", – говорил Демчишин.

Министр уточнял, что Украина покупает газ у европейских трейдеров примерно по 170 долларов за тысячу кубометров. Правда, контракты в основном рассчитаны на небольшие сроки – "договоры, как правило, рассчитаны на месяц".

По материалам из открытых источников интернет