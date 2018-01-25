Тренд дня: "сукин сын" Шокин и другие звери

Оксана Максимова, РИА Новости Украина

Коррупция остается самой большой проблемой Украины, заявил бывший вице-президент США Джозеф Байден. Американский политик, выступая в Совете по международным отношениям США, посоветовал Белому дому внимательно фиксировать, что говорят и что недоговаривают представители Украины, и проверять, как выполняются обещания.

"Я отчаянно взволнован регрессом в борьбе с коррупцией в Киеве. Вот вам один конкретный пример. Мне дали задание по Украине. Я помню, как поехал туда, чтобы убедить нашу команду, что мы должны дать Украине долгосрочные кредитные гарантии. Я ездил в Киев 12-13 раз и в конце концов должен был объявить, что мы предлагаем еще один миллиард долларов кредитных гарантий. Я получил обещания от (Петра) Порошенко и (Арсения) Яценюка, что они сделают шаги по генеральному прокурору, но они этого не сделали. Я пошел на пресс-конференцию и сказал: мы не даем вам миллиард долларов. Они мне говорят: у вас нет таких полномочий, вы — не президент, президент говорил, что даст. Я такой: звоните ему. (…) Я сказал: я уезжаю через шесть часов, если ваш генпрокурор (Виктор Шокин — Ред.) не будет уволен к тому времени, вы не получите денег. И тот сукин сын был уволен", — цитирует Байдена "Голос Америки".

При этом он поприветствовал предоставление Украине летального защитного вооружения и отметил, что лично настаивал на этом, будучи в администрации Обамы.

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Политолог Владимир Корнилов напомнил, что недавно Байден вспоминал, как "заставил Виктора Януковича покинуть свой пост" президента Украины.

"А теперь, не стесняясь, рассказал, как в марте 2016 г. заставил Порошенко уволить Генпрокурора Украины Шокина. Вот что значит "свободная и полностью незалежная" страна, якобы "вставшая с колен" после майдана! И никакого ж вмешательства во внутренние дела Украины, верно?" — отметил Корнилов.

Владимир Корнилов/Facebook

Политолог Алексей Якубин обратил внимание также на то, что в США после подобных заявлений со стороны какого-либо бывшего украинского министра началось бы расследование вмешательства во внутренние дела страны.

"Вы представляете — если бы любой украинский экс-министр публично заявил, что он требовал уволить генпрокурора США и потом его уволили. Что бы началось в США, какое количество расследований о вмешательстве во внутренние дела США открыли бы в ФБР, Министерстве юстиции, ЦРУ, Конгрессе? Просто для понимания независимости", — уточнил политолог.

Алексей Якубин/Facebook

Политэксперт Сергей Быков сыронизировал, кто быстрее откроет в отношении Байдена производство — Национальное антикоррупционное бюро, Специализированная антикоррупционная прокуратура или Служба безопасности Украины.

"И будет ли его рассматривать Печерский или Высший Антикоррупционный суд Хотя, успокойтесь, ничего не будет. Мы же Независимая Держава! Нельзя даже думать, что кто-то мог на нас влиять, тем более нельзя всерьёз расследовать такие глупости", — подытожил Быков.

Сергей Быков/Facebook

Главред интернет-издания "Таймер" Юрий Ткачев наряду с этим обратил внимание на формулировку Байдена по поводу доверия преемнику Шокина на посту генерального прокурора.

"Байден об увольнении Шокина. "Я сказал, что уезжаю через 6 часов, и если ваш генпрокурор не будет уволен до тех пор, вы не получите денег. И тот сукин сын был уволен. И на его место поставили того, кому в то время доверяли". Знаете, что меня удивило в этой фразе? Первые три слова с конца. "В то время доверяли". Т.е. сейчас уже, получается, что не доверяют? Вай-вай. От жалко пацана", — прокомментировал Ткачев.

Юрий Ткачев/Facebook

Финансовый обозреватель и блоггер Александр Дубинский в свою очередь акцентировал, что у спецслужб США, Германии, Израиля и прочих стран достаточно компромата и на президента Петра Порошенко, и на бывшего главу Кабмина Арсения Яценюка и его соратников, чтобы мгновенно уничтожить их карьеры.

"Однако, этот компромат почему-то не применяется. А вместо принудительной смены власти (Майдан был именно таким) — мы слушаем нудные песни про возмущение коррупцией, антикоррупционный суд, МВФ, кредиты и другую лабуду", — считает Дубинский.

По его мнению, это происходит в результате того, что любая смена власти приведёт к смене политического строя.

Александр Дубинский/Facebook

"И, вероятно, к плавному дрейфу в сторону применения с РФ. Что наших "международных партнеров" категорически не устраивает. Так как станет основой для отмены санкций. Именно поэтому вместо досрочных выборов и отставки Порошенко по состоянию здоровья (как Плотницкого) — платится миллиард долларов за отставку Шокина и выдаются кредиты МВФ не смотря на провал в реформах. Что прекрасно понимают у Порошенко и продолжают воровать. Потому что они хоть и "сукины дети", но нужные сукины дети", — подытожил Дубинский.

Вместе с тем политический аналитик Дмитрий Корнейчук прокомментировал заявление Байдена по поводу Донбасса и Минских соглашений.

"Экс-вице-президент США Байден, похоже, решил активно пооправдывать Демпартию за провал в Украине и на Донбассе. По его словам, Трамп сейчас слабо давит на Украину для выполнения Минских соглашений. А вот, мол, демократы делали это сильно. Байден, мягко говоря, лукавит. Поскольку именно администрация Обамы позволяла Порошенко "срывать" Минские соглашения с 2015 года. Не говоря о том, что именно демократы приложили руку к войне на Донбассе", — написал Корнейчук в Facebook.

Аналитик отметил, что Байден похвалился, что именно США заставили ЕС и Меркель ввести антироссийские санкции.

"Похоже, демократы реально занервничали, что Трамп таки остановит войну на Донбассе. И теперь пытаются приобщиться к имиджевому успеху "Большой сделки". Дескать, именно они заставили Порошенко выполнять "Минск". А Трамп просто завершит начатое. Тут стоит вспомнить январь-начало февраля 2017 года и "тир" в Авдеевке. А потом — угольную блокаду Донбасса. Все те провокации, которые Порошенко провернул до момента, когда Трамп толком вступил в должность. Да и полную "пробуксовку" по "Минску" в 2015-2016 годах. Прямо ощущается руководящая роль Демпартии на пути прекращения войны", - резюмировал Корнейчук.