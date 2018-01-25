...а вот, если бы... Высоцкому – 80

РИА Новости Украина

С меня при цифре 37

в момент слетает хмель.

Вот и сейчас как холодом подуло…



Заголовок и эпиграф – из программного стихотворения-песни Владимира Высоцкого, более известной по первой строчке "Кто кончил жизнь трагически – тот истинный поэт". У миллионов наших современников она плотно ассоциируется с судьбой самого Владимира Семеновича. И точно так же, как и у поэта, с почитателей его творчества "в момент слетает хмель", но только при цифре 25, пишет Ефим Мармер.

Восемьдесят лет назад, 25 января 1938 года Владимир Высоцкий родился, а 25 июля 1980 года ушел в вечность. В тот самый трагичный и олимпийский год я сформулировал для себя фразу, которую повторяю много лет и много раз: мне посчастливилось быть современником двух гениев – Владимира Высоцкого и Михаила Жванецкого. Наверное, у каждого из нас, кто задумывался об этом, есть собственные гении-современники – я никому не навязываю свое утверждение, но живу с ним в душе и сердце.

Сегодня Высоцкому могло исполниться 80. Нет, не всего 80, эта дата весьма и весьма значительная. Но дожили же до восьмидесяти и более в здравом рассудке и светлой памяти Юлий Ким, Игорь Губерман, Владимир Войнович, Сергей Юрский, Александр Ширвиндт… Да и генетика вполне позволяла: отец Высоцкого, фронтовик, прожил 82, мать – 91 год.

Все могло бы сложиться по-другому. "Скорая" могла бы приехать вовремя, а Марина Влади увезла бы мужа во Францию. Там Высоцкий "соскочил" бы с алкоголя и наркотиков, быстро восстановил здоровье. Писал бы стихи, песни, книги. Выступал с концертами, снимался бы в кино, играл в театре своего любимого "Гамлета". Вел бы программу на радио "Свобода". Катался на лыжах в Альпах. Отпраздновал бы свое 60-летие в Москве, в концертном зале "Россия", получил бы Героя России из рук Бориса Ельцина. Приехал на родину отца в Киев – ажиотаж был бы невероятный!

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А вот дальше – одни вопросы. Как отнесся бы Высоцкий к путинско-медведевской стране? К "скрепам" и воскрешению Сталина? К убийству Немцова?

Что касается Украины, наверняка поддержал бы первый Майдан и возмутился побоищем второго. А как отнесся бы к аннексии Крыма, который очень любил? И что написал бы об этой проклятой гибридной войне на Донбассе? Большой вопрос.

Не менее интересно, как отнеслась бы сегодняшняя Украина к тому, что сказал Владимир Высоцкий по поводу героизации Бандеры и войск УПА? По поводу разрушенных памятников и факельных шествий? Объявила адептом "русского мира"? Сделала бы "персоной нон грата", запретила въезд в страну на 3 года за поездку в Крым? Срочно вспомнила, что отец поэта – еврей (а вы не знали?!) и именно от этого отношение Высоцкого к националистам вполне однозначное? Напрочь забыла бы, что он – гений, записала во вчерашние кумиры и выжившие из ума украинофобы?

У меня нет ответов на эти вопросы. Наверное, их и быть не может. Но вот, честное слово, мне глубоко плевать на то, что сказали бы или еще скажут о большом Поэте вятровичи и кириленки – мелкие украинские чиновники, жившие в поствысоцкий период. Он, мертвый, уже пережил их, живых.

А теперь – самое трудное. Как выбрать для финала из сотен любимых стихов Владимира Высоцкого хотя бы несколько строк? Может, из "Райских яблок"? Или из "Правды и лжи"? Из "Братских могил" или "Охоты на волков"? А может, из "Я не люблю". Пожалуй, все-таки это: "Балада о любви".

Я поля влюблённым постелю –

Пусть поют во сне и наяву!..

Я дышу, и значит – я люблю!

Я люблю, и значит – я живу!