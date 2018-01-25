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    В мире

    "Вы просите Javelin, а сами экспортируете танки?" Генерал США удивлен подходом Украины

    (обновлено: )44416
    Американский генерал убежден, что недостаточная координация в оборонной сфере Украины связана с нехваткой прозрачности в этой области. Визит на Харьковский танковый завод его впечатлил.
    Бен Годжес
    Скриншот с видео

    КИЕВ, 25 янв — РИА Новости Украина. Генерал-лейтенант в отставке Бен Ходжес, который до декабря 2017 года командовал сухопутными силами США в Европе, удивлен политикой Украины в оборонной сфере, "когда страна во время войны продает оружие".

    Об этом он сказал на брифинге в Хельсинской комиссии, посвященном Европейской безопасности в 2018 году, сообщает "Голос Америки".

    "Я восхищаюсь историей и слышал о Харьковском танковом заводе. Харьков был очень важным городом во времена Второй мировой войны. Т-34, возможно, самый знаменитый танк Второй мировой, там был разработан и производился", — отметил Ходжес.

    Генерал также описал свой визит на Харьковский танковый завод.

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    "Я заметил на другой стороне территории завода целый ряд блестящих новых танков. Я спросил: "Что это?— "Это на экспорт" — "Экспорт? Вы просите Javelin, а сами экспортируете танки?", — удивился Ходжес.

    По его мнению, недостаточная координация в оборонной сфере Украины связана с нехваткой прозрачности в этой области.

    "Они имеют техническую возможность производить действительно очень хорошие вещи, но из-за того, каким образом построена их оборонная промышленность и из-за недостаточной прозрачности, они не покупают, не могут себе позволить. Я не эксперт, но они могли бы производить больше. Но мы возвращаемся к тому, какова структура их экономики и как работает парламентский надзор", — убежден Ходжес.

    По его мнению, Украине важно продвигать по службе молодых ориентированных на Запад офицеров.

    "Эти вещи настолько же важны, как и предоставление Javelin", — подчеркнул Ходжес.

    Он также добавил, что, несмотря на недовольство борьбой с коррупцией в Украине, европейские страны не меняют свою политику в отношении санкций в Украине.

    "Как бы ни жаловались европейские государства из-за непрозрачности или коррумпированности в Украине, факт состоит в том, что никто не считает, что для России нормально использовать силу для изменения суверенной границы европейской страны", — подытожил Ходжес.

    Ранее президент Украины Петр Порошенко заявил, что поставки Киеву противотанковых ракетных комплексов Javelin будут производиться за счет бюджета США, они ожидаются в 2018 году.

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