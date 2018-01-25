Бортник о визите Волкера: США пытаются понять, что изменилось в Украине

Андрей Лубенский, РИА Новости Украина

Спецпредставитель США по Украине Курт Волкер приехал в Киев для того, чтобы разобраться в изменениях, произошедших в Украине, и выслушать пояснения украинского руководства, поскольку при запланированной в дальнейшем встрече с помощником президента РФ Владиславом Сурковым может возникнуть вопрос о выходе Киева за рамки "Минска-2". Об этом сказал РИА Новости Украина политолог, директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник.

Специальный представитель США по вопросам Украины Курт Волкер прибыл в Киев во вторник. Он встретился, в частности, с начальником Генштаба ВСУ Виктором Муженко, который рассказал американскому дипломату о текущей ситуации на Востоке Украины.

Также Волкер провел встречу с президентом Украины Петром Порошенко и обсудил с ним ситуацию в Донбассе, вопрос о миротворцах, освобождение пленных и закон о реинтеграции.

На 24 января у американского дипломата была запланирована поездка в Донбасс, но ее отменили из-за сложных погодных условий в регионе.

После Киева Волкер отправится в ОАЭ, где запланирована встреча с помощником президента РФ Владиславом Сурковым.

По мнению Руслана Бортника, "нынешний визит Волкера в Киев является, в значительной мере, реакцией на принятие Украиной закона о дезинтеграции, как его правильнее называть, наверное".

Эксперт предположил, что, скорее всего, "продолжается активный диалог Волкера с Сурковым, с российским руководством относительно темы миротворцев".

"Не исключаю, что этот диалог идет в более широком диапазоне российско-американских отношений, затрагиваются и другие вопросы, прежде всего — сирийский", — сказал политолог.

Что до прилета американского представителя в Киев, то, по мнению Бортника, Волкер на этот раз приехал для того, чтобы "попытаться понять, что произошло в Украине за время с его последнего визита".

А произошло многое. Эксперт напомнил, что не только был принят закон о деоокупации, но за это время, например, поменялась власть в самопровозглашенной ЛНР — словом, "есть определенные социально-политические и правовые изменения".

Однако, по словам Бортника, Волкер приехал не столько для того, чтобы сверить часы, но, прежде всего, "для того, чтобы выразить волю американского руководства в отношении того, как должны развиваться события в Украине в части конфликта с Россией".

А также для того, чтобы понять, "что было принято в Украине, что изменилось, как это объясняет украинское руководство".

Бортник напомнил, что после бесед в Киеве Волкер встретится с помощником президента РФ Владиславом Сурковым.

"Я уверен, что Сурков на встрече последний принятый Киевом закон о деоккупации будет пытаться использовать для давления на Волкера, демонстрируя то, что Украина выходит за рамки минских соглашений, что это не направлено на мирное урегулирование", — сказал политолог.

Он добавил, что стороны обсуждают вопрос о миротворцах ("это — ключевое"), но также и вопросы о законе о реинтеграции, поставок вооружений, а также вопрос о финансовой помощи США Украине в 2018 году.

Политолог также подчеркнул, что закон о реинтеграции вызывает критику со стороны Европы — так, в принятой ПАСЕ "разгромной" резолюции, которую, по его словам, в Украине пытаются замолчать, содержится требование пересмотреть этот закон.

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Напомним, Верховная Рада приняла в целом президентский законопроект о реинтеграции Донбасса, в котором РФ названа "агрессором", а неподконтрольные территории — "оккупированными". Из документа исключен пункт о приоритетном значении реализации минских соглашений для урегулирования конфликта. Вместо этого предлагается опираться на резолюцию Совбеза ООН по Донбассу.

В российском МИД заявили, что законом о реинтеграции Донбасса Украина хоронит минские соглашения, а также переговоры в "нормандском формате".