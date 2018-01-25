Матиос о "недосказанности" в законе о реинтеграции Донбасса

В законе о деоккупации (реинтеграции) Донбасса не прописано, кто будет отвечать за действия миротворцев, если они придут на восток Украины, отметил главный военный прокурор — заместитель генерального прокурора Украины Анатолий Матиос.

Верховная Рада 18 января приняла закон о реинтеграции Донбасса, в котором РФ названа "агрессором", а неподконтрольные Киеву территории Донбасса признаются "оккупированными". Москва не раз заявляла, что не является стороной конфликта и непричастна к событиям в Донбассе.

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"Закон о деоккупации Донбасса не является одним из ярких событий, это страшная беда для людей. Я не буду говорить о политических составляющих, потому что для этого есть политики. У нас есть минский процесс и, слава Богу, вчера не было никаких обстрелов и потерь. Но за минским процессом нужен миротворческий контингент ООН на востоке Украины", — отметил Матиос в эфире телеканала ZIK.

Он отметил, что его беспокоит вопрос, кто придет в качестве миротворцев и кто будет отвечать за законность действий этих войск.

"Эксперты говорят, что нужно 25-30 тысяч миротворцев. Это иностранные войска. Верховная Рада может проголосовать за их присутствие, а может и не проголосовать. Но если они придут, то кто будет смотреть за законностью людей, которые не знают языка, территории и совершенно не понимают, что такое русский или украинский, "ватный" или "вышиватный" мир? Неужели люди, которые живут на Донбассе, будут понимать контингент из Того, Хорватии или из Вьетнама?", — заявил главный военный прокурор.

Напомним, в октябре прошлого года президент РФ Владимир Путин заявил, что поддерживает идею отправки миротворцев в Украину. Однако, по его словам, речь может идти только о функции обеспечения безопасности сотрудников ОБСЕ, миротворцы должны находиться на линии разграничения и ни на каких других территориях. По мнению российского президента, решение этого вопроса должно состояться после разведения сторон, отвода тяжелой техники и с установлением прямого контакта с представителями самопровозглашенных ДНР и ЛНР.

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Постпред Украины при ООН Владимир Ельченко, в свою очередь, заявил, что Украина при необходимости может внести свой проект резолюции о миротворцах в Донбассе, либо стороны будут работать на базе российского проекта, при условии его корректировки с учетом позиции Киева. По его словам, Киев настаивает на том, что мандат миссии должен быть более широким, а не касаться охраны СММ ОБСЕ, и миротворцы должны размещаться вплоть до границы с РФ.