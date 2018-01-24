Резолюция ПАСЕ для Украины и РФ. Опрос экспертов

Андрей Лубенский, РИА Новости Украина

Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) приняла резолюцию "О гуманитарных последствиях войны на Украине". В документе, в частности, звучат требования к РФ "прекратить финансовую и военную поддержку" самопровозглашённых Донецкой и Луганской народных республик, перестать признавать паспорта, выданные там, а также обеспечить соблюдение прав человека в Крыму.

Украинские СМИ преподносят это как очередную дипломатическую победу Киева. Однако с этой резолюцией следует разобраться внимательнее, равно как следует отдавать себе отчет в действительной мере значимости самой ПАСЕ и ее документов, указывают эксперты.

"ПАСЕ — это декларативная и совещательная структура, вся ценность которой заключается исключительно в том, что она объединяет фактически все европейские страны — и входящие в ЕС, и не входящие туда. Соответственно, с случае выдавливания оттуда таких ключевых игроков на европейской арене как Россия и Турция, вся ценность этой структуры исчезает", — сказал РИА Новости Украина политолог Владимир Корнилов.

Что до победных реляций украинских политиков и медиа, то эксперт отметил: "На Украине привыкли из любого пшика делать "победы". В России этих "побед" не заметили. И если завтра встанет вопрос о полном выходе из ПАСЕ, никто особо не заплачет".

Отметим, что РФ с 2016 года не направляет в ПАСЕ необходимые для аккредитации своей делегации документы, так как в 2014-2015 годах российских парламентариев лишили права голоса и ряда других прав на сессиях из-за позиции по Крыму. Москва неоднократно высказывала предложения по выходу из кризиса, однако ПАСЕ никак не отреагировала. В конце июня прошлого года российская сторона заявила, что намерена приостановить часть выплат в бюджет Совета Европы за 2017 год до тех пор, пока полномочия делегации в ПАСЕ не будут восстановлены в полном объеме.

Скептически относится к действенности резолюции ПАСЕ и политический эксперт Владимир Воля.

"Чтобы вы понимали лучше, что такое ПАСЕ…

Из 318-ти членов (депутатов) ПАСЕ в зале было 66 депутатов.

Из этих 66-ти за резолюцию проголосовали 56 депутатов.

10 воздержались, а против — 0. Просто в зале в то время никого не было, кто против.

Что такое 56 депутатов?

Украина — 12, Польша — 12, Латвия — 3, Литва — 4, Эстония — 3, Чехия — 7… Это уже 41 депутат.

Поэтому и текст резолюции такой по содержанию:) Теперь наши будут рассказывать, что весь мир одобрил их эфэсбэшный закон об оккупации-реинтеграцию", — написал Воля на своей странице в Facebook.

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По его словам, "резолюция ПАСЕ — это даже меньше, чем рекомендация".

"Но и то принято всего 56 голосами. В прошлые разы во время голосования по резолюции в отношении Крыма и Донбасса было 110-130 депутатов. А сейчас всего 66. Другие проголосовали ногами?", — задал вопрос эксперт.

И добавил: "Даже несмотря на то, что можно было в таком составе принимать что угодно, возникает вопрос: а почему вдруг формулировка "попытка аннексии" Крыма, а не "аннексия", как это признано на основании международного права?"

Воля также опроверг появившиеся утверждения, что документ якобы "важен для Суда ООН".

"Не знаю, кто автор этого невежества, но это просто ужас, — отметил эксперт. — Подчеркиваю: Совет Европы, ее структурные подразделения, включая ПАСЕ, не являются источниками международного права".

"ПАСЕ — это дискуссионная площадка. Кстати, об этом почти прямо написано в Википедии и других справочниках. А все резолюции имеют такую же обязательную силу, как любые резолюции на любом митинге или заседании дискуссионного клуба", — резюмировал Воля.

Отметим, что в резолюции есть требования не только к РФ, но и к Украине — в частности, относительно принятого Верховной Радой скандального закона о реинтеграции Донбасса. Подпункт 10.4 Резолюции требует, чтобы этот закон "базировался на Минских соглашениях и обеспечивал в полной мере социальную защиту и основные гуманитарные потребности гражданского населения на неподконтрольных территориях Донецкой и Луганской областей".

СПРАВКА: Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) – один из трех основных органов Совета Европы, действует с 1949 года. Наделена консультативными функциями (до 1974 года именовалась Консультативной ассамблеей). Уполномочена обсуждать любые вопросы, входящие согласно Уставу в компетенцию Совета Европы. Резолюции ПАСЕ могут носить лишь рекомендательный характер.