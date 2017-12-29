Волкер сообщил, когда намерен встретиться с Сурковым

КИЕВ, 29 дек — РИА Новости Украина. Спецпредставитель Госдепартамента США по вопросу Украины Курт Волкер встретится с помощником президента России Владиславом Сурковым в январе 2018 года, сообщил представитель Госдепа в интервью "Эху Москвы".

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"Она еще не назначена, я надеюсь, что она состоится в январе. Мы сейчас пытаемся найти дату, которая подойдет нам обоим", — отметил Волкер.

Напомним, в заявлении по итогам последней встречи помощника президента России Владислава Суркова и со спецпредставителем США по Украине Куртом Волкером было сказано, что у Вашингтона и Москвы различные концепции достижения мира в Донбассе, но стороны продолжат совместную работу.