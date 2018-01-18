Законом о реинтеграции Киев хоронит минские соглашения – МИД РФ

КИЕВ, 18 янв – РИА Новости Украина. Законом о реинтеграции Донбасса Украина хоронит минские соглашения, а также переговоры в "нормандском формате", говорится в сообщении МИД РФ.

Парламент Украины в четверг принял в целом президентский законопроект о реинтеграции Донбасса, в котором РФ названа "агрессором". Согласно закону, неподконтрольные Киеву территории Донбасса признаются "оккупированными". В документе исключен пункт о приоритетном значении реализации минских соглашений для урегулирования конфликта.

В МИД РФ отметили, что в принятом Верховной Радой законе безапелляционно утверждается, что Российская Федерация, якобы "осуществляет преступный акт агрессии" против Украины, "временно оккупирует часть ее территории", управляя Донбассом при помощи подконтрольной Москве "оккупационной администрации".

"Фактически Киев пытается снять с себя всю ответственность за те разрушения и страдания, которые приносят народу бездумные действия властей Украины, и переложить вину на Россию. Результат нынешнего украинского "законотворчества" полностью противоречит минским соглашениям, которые являются общепризнанной и безальтернативной основой урегулирования конфликта на Украине. Ни о какой "реинтеграции" речь не идет. Напротив, все делается для того, чтобы еще больше расколоть Украину и оттолкнуть от себя проживающих в Донбассе граждан", — говорится в сообщении.

Как подчеркнули в МИД РФ, тем самым Киев "хоронит достигнутые в Минске договоренности и весь имеющийся механизм поиска взаимоприемлемых решений по преодолению кризиса в Донбассе, включая и "нормандский формат".

"Нельзя не обратить внимание, что принятие закона удивительным образом "совпало" по времени с анонсированным в Вашингтоне решением о готовности США поставить на Украину летальные вооружения. К сожалению, мы являемся свидетелями создания ситуации, чреватой опасной эскалацией на Украине с непредсказуемыми последствиями для всеобщего мира и безопасности", — говорится в документе.

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