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    Миллионы украинцев нуждаются в помощи - Волкер

    (обновлено: )62502
    Как сообщил специальный представитель Государственного департамента Соединенных Штатов Америки по делам Украины Курт Волкер, более 4 миллионов человек нуждаются в помощи и защите, особенно во время суровой зимы.
    Курт Волкер
    twitter.com/kvolker

    КИЕВ, 24 янв — РИА Новости Украина. В Украине более 4 миллионов человек нуждаются в гуманитарной помощи из-за ситуации в Донбассе. Об этом у себя в Twitter сообщил специальный представитель Государственного департамента Соединенных Штатов Америки по делам Украины Курт Волкер.

    ​"Встретился с гуманитарными организациями в Украине, чтобы обсудить кризис на востоке Украины. Более 4 миллионов человек нуждаются в помощи и защите, особенно во время суровой зимы. Долгосрочный мир — это единственное решение", — заявил Волкер.

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    Ранее спецпредставитель США сообщил, что его встреча с представителями России пройдет в Дубае.

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