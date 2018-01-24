Миллионы украинцев нуждаются в помощи - Волкер

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КИЕВ, 24 янв — РИА Новости Украина. В Украине более 4 миллионов человек нуждаются в гуманитарной помощи из-за ситуации в Донбассе. Об этом у себя в Twitter сообщил специальный представитель Государственного департамента Соединенных Штатов Америки по делам Украины Курт Волкер.

Met with humanitarian agencies in 🇺🇦 to discuss crisis in eastern Ukraine. More than 4 million people need assistance and protection, especially in the harsh winter. Lasting peace is the only solution. #UkraineNotForgotten pic.twitter.com/J8TYJksYqj — Kurt Volker (@SpecRepUkraine) 24 января 2018 г.

​"Встретился с гуманитарными организациями в Украине, чтобы обсудить кризис на востоке Украины. Более 4 миллионов человек нуждаются в помощи и защите, особенно во время суровой зимы. Долгосрочный мир — это единственное решение", — заявил Волкер.

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Ранее спецпредставитель США сообщил, что его встреча с представителями России пройдет в Дубае.