Волкер раскрыл детали переговоров с Турчиновым

КИЕВ, 24 янв — РИА Новости Украина. Спецпредставитель США по вопросам Украины Курт Волкер обсудил с секретарем Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Александром Турчиновым закон "Об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины на временно оккупированных территориях в Донецкой и Луганской областях".

"Встретился с секретарем СНБО Александром Турчиновым, чтобы обсудить закон о реинтеграции и необходимость защиты прав и благополучия граждан Украины, проживающих в Донбассе", — написал Волкер в своем Twitter-акканте.

Он добавил, что обсудил с Турчиновым необходимость мирного разрешения конфликта на Востоке.

Курт Волкер/Twitter, 24 января 2018

Во вторник Волкер прибыл в Украину, где встретился с президентом страны Петром Порошенко, начальником генштаба Виктором Муженко, министром по вопросам временно оккупированных территорий Украины Вадимом Чернышем.

Смотрите также: Закон о реинтеграции Донбасса: ключевые пункты

Ранее спецпредставитель США сообщил, что его встреча с представителями России пройдет в Дубае.

По последним данным ООН, жертвами конфликта в Донбассе стали более 10 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации обсуждается, в частности, в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.

Кроме того, парламент Украины в минувший четверг принял закон о реинтеграции Донбасса, в котором РФ названа "агрессором", а неподконтрольные Киеву территории Донбасса признаются "оккупированными". Москва не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта и непричастна к событиям в Донбассе, а также заинтересована в том, чтобы Украина преодолела политический и экономический кризис. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что принятый закон о реинтеграции Донбасса перечеркивает минские договоренности.