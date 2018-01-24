Россия и США обсудили будущую встречу Волкера и Суркова по Украине

КИЕВ, 24 янв — РИА Новости Украина. Госсекретарь США Рекс Тиллерсон и глава МИД РФ Сергей Лавров обсудили по телефону планируемую встречу спецпредставителя Госдепа по Украине Курта Волкера с помощником президента РФ Владиславом Сурковым, заявили в среду в Госдепе.

Телефонный разговор состоялся в среду. В сообщении отмечается, что стороны обсудили Сирию, КНДР и Украину.

"По Украине госсекретарь отметил предстоящую встречу между спецпредставителем Волкером и российским представителем Сурковым и подчеркнул необходимость того, чтобы Россия ускорила выполнение своих обязательства в рамках минских соглашений", — говорится в заявлении госдепа по итогам телефонного разговора.

Отмечается также, что по Сирии они обсудили "роль России в обеспечении того, что режим (Башара) Асада будет играть конструктивную роль в женевском процессе под эгидой ООН".

"По КНДР госсекретарь Тиллерсон обсудил встречу, которую он проводил с главой МИД Канады Фриланд в Ванкувере", — говорится в комментарии, поступившем в РИА Новости.

Во вторник Волкер прибыл в Украину, где встретился с президентом страны Петром Порошенко, начальником генштаба Виктором Муженко, министром по вопросам временно оккупированных территорий Украины Вадимом Чернышем.