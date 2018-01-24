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    Россия и США обсудили будущую встречу Волкера и Суркова по Украине

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    По Украине госсекретарь отметил предстоящую встречу между спецпредставителем США Волкером и российским представителем Сурковым и подчеркнул необходимость того, чтобы Россия ускорила выполнение своих обязательства в рамках минских соглашений, заявили в Госдепе.
    Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и Государственный секретарь США Рекс Тиллерсон (слева) во время совместной пресс-конференции по итогам переговоров в Москве
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 24 янв — РИА Новости Украина. Госсекретарь США Рекс Тиллерсон и глава МИД РФ Сергей Лавров обсудили по телефону планируемую встречу спецпредставителя Госдепа по Украине Курта Волкера с помощником президента РФ Владиславом Сурковым, заявили в среду в Госдепе.

    Петр Порошенко и Курт Волкер
    Сайт президента Украины
    Визит Волкера: войну поставят на паузу

    Телефонный разговор состоялся в среду. В сообщении отмечается, что стороны обсудили Сирию, КНДР и Украину.

    "По Украине госсекретарь отметил предстоящую встречу между спецпредставителем Волкером и российским представителем Сурковым и подчеркнул необходимость того, чтобы Россия ускорила выполнение своих обязательства в рамках минских соглашений", — говорится в заявлении госдепа по итогам телефонного разговора.

    Отмечается также, что по Сирии они обсудили "роль России в обеспечении того, что режим (Башара) Асада будет играть конструктивную роль в женевском процессе под эгидой ООН".

    "По КНДР госсекретарь Тиллерсон обсудил встречу, которую он проводил с главой МИД Канады Фриланд в Ванкувере", — говорится в комментарии, поступившем в РИА Новости.

    Во вторник Волкер прибыл в Украину, где встретился с президентом страны Петром Порошенко, начальником генштаба Виктором Муженко, министром по вопросам временно оккупированных территорий Украины Вадимом Чернышем.

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