Волкер в Украине. Важные переговоры и отмена визита в Донбасс

Оксана Максимова, РИА Новости Украина

Визит в Киев без Донбасса

Специальный представитель Государственного департамента США по делам Украины Курт Волкер накануне прибыл в Украину и провел ряд важных встреч перед запланированными переговорами по Донбассу с помощником президента России Владиславом Сурковым.

Волкер в Киеве встретился с начальником Генштаба — главнокомандующим ВСУ Виктором Муженко, а на переговорах также присутствовала посол США в Украине Мари Йованович. По данным пресс-службы Генштаба, генерал проинформировал американского дипломата о текущей ситуации в Донбассе. В официальном ключе также было отмечено, что стороны обменялись взглядами по "актуальным вопросам региональной безопасности и перспектив развития двусторонних отношений между Украиной и США в оборонной сфере".

Волкер также встретился с министром по вопросам временно оккупированных территорий Украины Вадимом Чернышем, с которым обсудил пути предоставления помощи населению, проживающему на неподконтрольных властям территориях Донбасса.

После этого Волкер отправился на Банковую, где обсудил ситуацию в Донбассе с главой государства Петром Порошенко. В частности, согласно сообщению пресс-службы президента, обсуждался ввод миротворцев, освобождение пленных и закон о реинтеграции, принятие которого на минувшей неделе вызвало немалый скандал, так как по оценкам экспертов, документ свидетельствует об отказе Украины от политической части Минских соглашений. Напомним, что Волкер ранее не выступал против весьма спорного закона о реинтеграции.

Согласно сообщению, стороны отметили, что "Москва должна наконец продемонстрировать волю к мирному урегулированию и согласиться на размещение миротворческой миссии ООН в оккупированном Донбассе, включая неконтролируемый участок российско-украинской государственной границы".

Скандальный закон о реинтеграции обсуждался как элемент "общей стратегии по восстановлению суверенитета и территориальной целостности Украины". Также в АП сообщили, что на встрече « было высказано серьезное беспокойство в связи с отсутствием прогресса в выполнении Россией положений минских договоренностей».

Сам Волкер после встречи с Порошенко в микроблоге Twitter сообщил, что провел с украинским президентом "хорошую беседу".

На 24 января у американского дипломата была запланирована поездка в Донбасс, но ее отменили.

"Вероятно такой поездки не будет, он будет находиться в Киеве… Погодные условия неблагоприятны", — сказали в посольстве США в Украине.

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В четверг дипломат проведет в столице еще ряд встреч с украинскими чиновниками и уедет в ОАЭ, где встретится с Сурковым. Ориентировочной датой переговоров ранее называлось 26 января. А украинский президент, встретившись с Волкером, в среду отправляется в швейцарский Давос, где проходит Всемирный экономический форум.

Переговоры и миротворцы

Нынешний визит дипломата в Украину — шестой с начала июля минувшего года, когда Волкер был назначен спецпредставителем Госдепа. Украинскому руководству тогда Волкера лично представил прибывший в Киев госсекретарь Рекс Тиллерсон. Глава Госдепа заявлял, что США возлагают большие надежды на высокий дипломатический профессионализм Волкера и ожидают от него реальных подвижек в вопросе урегулирования кризиса на Донбассе.

После назначения Волкер достаточно активно взялся за дело и приезжает в Киев почти каждый месяц. Его формальная задача — поиск способов завершения конфликта в Донбассе, а по миротворцам — поиск компромиссных вариантов размещения миротворческого контингента на Донбассе.

В конце минувшего года Волкер в интервью украинским СМИ отмечал, что Киев должен "пойти на сложные шаги для возвращения Донбасса, а именно предоставить этим территориям особый статус и объявить частичную амнистию". Также он сказал, что Украина обязана заботиться о своих гражданах, живущих на неподконтрольной Киеву территории. Дипломат отмечал, что несмотря на то, что "концепции" введения миротворческой миссия на Донбассе, предлагаемые сторонами (американской и российской), различаются по ряду аспектов, они открывают дискуссию.

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Отметим, что в минувшем году США предложили Украине не представлять конкурирующую резолюцию по миротворцам ООН в ответ на российскую и инициативу, чтобы "попробовать достичь согласия" — Волкер после этого предложил "договориться о принципах и элементах" возможного размещения миротворческой миссии ООН в рамках российской инициативы. На этом фоне Волкер уже трижды встречался с Сурковым, а их двоих называют главными архитекторами двух основных проектов миротворческих операций в Донбассе.

Первая встреча Суркова и Волкера прошла в августе в Минске, стороны тогда назвали ее очень полезной и конструктивной, намекнув на "свежие подходы" в урегулировании в Донбассе. Вторая — в октябре в Белграде, где, по словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, "состоялась сверка часов, обмен мнениями по нынешней ситуации". Третья встреча прошла в Белграде и оказалась безуспешной, так как Россия не отказалась только от трех из 29 предложений США об условиях и формате возможной спецмиссии в Донбассе.

По данным материалов открытых источников интернет