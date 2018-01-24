Волкер анонсировал встречу с представителями РФ в Дубае

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КИЕВ, 24 янв — РИА Новости Украина. Спецпредставитель США по Украине Курт Волкер сообщил, что его встреча с представителями России пройдет в Дубае.

"Еще полтора дня встреч в Украине перед тем, как отправиться в Дубай для переговоров с русскими", — написал он на своей странице в Twitter.

twitter.com/Курт Волкер, 24 января 2018

Во вторник Волкер прибыл в Украину, где встретился с президентом страны Петром Порошенко, начальником генштаба Виктором Муженко, министром по вопросам временно оккупированных территорий Украины Вадимом Чернышем.

Ранее замглавы МИД РФ Григорий Карасин сообщил РИА Новости, что в ближайшие дни планируется встреча помощника президента России Владислава Суркова и Волкера.

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По последним данным ООН, жертвами конфликта в Донбассе стали более 10 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации обсуждается, в частности, в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.

Кроме того, парламент Украины в минувший четверг принял закон о реинтеграции Донбасса, в котором РФ названа "агрессором", а неподконтрольные Киеву территории Донбасса признаются "оккупированными". Москва не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта и непричастна к событиям в Донбассе, а также заинтересована в том, чтобы Украина преодолела политический и экономический кризис. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что принятый закон о реинтеграции Донбасса перечеркивает минские договоренности.