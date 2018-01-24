В посольстве США сообщили причину отмены визита Волкера в Донбасс

КИЕВ, 24 янв — РИА Новости Украина. Специальный представитель США по Украине Курт Волкер отменил запланированную на среду, 24 января, поездку в Донбасс, сообщает "Голос Америки" со ссылкой на посольстве США в Киеве.

"Вероятно такой поездки не будет, он будет находиться в Киеве… Погодные условия неблагоприятны", — сказали в посольстве.

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Ранее сообщалось, что перед встречей с помощником президента РФ Владиславом Сурковым Волкер посетит Донбасс и Киев. Накануне Волкер встретился с начальником Генштаба ВСУ Виктором Муженко.

Ближайшая встреча спецпредставителя президента США по Украине Курта Волкера с помощником президента РФ Владиславом Сурковым может состояться 26 января.