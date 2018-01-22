СМИ узнали даты визита Волкера в Украину и переговоров с Сурковым

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КИЕВ, 22 янв — РИА Новости Украина. Следующая встреча спецпредставителя президента США по Украине Курта Волкера с помощником президента РФ Владиславом Сурковым может состояться 26 января, сообщил "Коммерсанту" дипломатический источник в Вашингтоне.

По его словам, накануне этой даты, предположительно, 24 января, Волкер может посетить Украину и, в частности, съездить на линию разграничения в Донбассе.

Между тем, как уточнил собеседник российского издания, планы по проведению новой встречи еще могут претерпеть изменения — из-за наступившего шатдауна, то есть частичной остановки работы правительства и всех госслужб.

Ранее СМИ писали, что встреча Волкера и Суркова может пройти в Белграде после 25 января.