СМИ узнали даты визита Волкера в Украину и переговоров с Сурковым

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КИЕВ, 22 янв — РИА Новости Украина. Следующая встреча спецпредставителя президента США по Украине Курта Волкера с помощником президента РФ Владиславом Сурковым может состояться 26 января, сообщил "Коммерсанту" дипломатический источник в Вашингтоне.
По его словам, накануне этой даты, предположительно, 24 января, Волкер может посетить Украину и, в частности, съездить на линию разграничения в Донбассе.
Между тем, как уточнил собеседник российского издания, планы по проведению новой встречи еще могут претерпеть изменения — из-за наступившего шатдауна, то есть частичной остановки работы правительства и всех госслужб.
Ранее СМИ писали, что встреча Волкера и Суркова может пройти в Белграде после 25 января.
Первая встреча проходила в августе в Минске, стороны тогда назвали ее очень полезной и конструктивной, намекнув на "свежие подходы" в урегулировании в Донбассе. Вторая — в октябре в Белграде, где, по словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, "состоялась сверка часов, обмен мнениями по нынешней ситуации". Как сообщил Волкер, его последние переговоры с помощником президента РФ Владиславом Сурковым по Украине, которые прошли 13 ноября, стали "шагом назад".