наверх
22.01.201818:26
Курсы валют НБУ
  • USD28.84+ 0.07
  • EUR35.35+ 0.14
Рубрики
Ещё
    Политика

    СМИ узнали даты визита Волкера в Украину и переговоров с Сурковым

    (обновлено: )208
    Дипломатический источник в Вашингтоне сообщил, что, предположительно, 24 января Волкер может посетить Украину, а спустя два дня провести переговоры с Сурковым.
    Курт Волкер
    twitter.com/kvolker

    КИЕВ, 22 янв — РИА Новости Украина. Следующая встреча спецпредставителя президента США по Украине Курта Волкера с помощником президента РФ Владиславом Сурковым может состояться 26 января, сообщил "Коммерсанту" дипломатический источник в Вашингтоне.

    По его словам, накануне этой даты, предположительно, 24 января, Волкер может посетить Украину и, в частности, съездить на линию разграничения в Донбассе.

    Курт Волкер
    twitter.com/kvolker
    Эффективность минского формата контролируют Волкер и Сурков - эксперт

    Между тем, как уточнил собеседник российского издания, планы по проведению новой встречи еще могут претерпеть изменения — из-за наступившего шатдауна, то есть частичной остановки работы правительства и всех госслужб. 

    Ранее СМИ писали, что встреча Волкера и Суркова может пройти в Белграде после 25 января. 

    Первая встреча проходила в августе в Минске, стороны тогда назвали ее очень полезной и конструктивной, намекнув на "свежие подходы" в урегулировании в Донбассе. Вторая — в октябре в Белграде, где, по словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, "состоялась сверка часов, обмен мнениями по нынешней ситуации". Как сообщил Волкер, его последние переговоры с помощником президента РФ Владиславом Сурковым по Украине, которые прошли 13 ноября, стали "шагом назад".
    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Горящий отель Intercontinental в Кабуле после нападения боевиков
    Гибель украинцев в Кабуле: все о кровавом теракте
    Украинский военный. Архивное фото
    Реинтеграция Донбасса: закон принят, что дальше?
    Переговоры Порошенко и Трампа
    Давос-2018: что ждать Украине от пленума олигархов?
    Снег в Черкассах
    Украина: снежно-дождевой армагеддон