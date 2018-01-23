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    Муженко в Киеве рассказал Волкеру о ситуации в Донбассе

    (обновлено: )12801
    В пресс-службе Генштаба отметили, что во время встречи Муженко проинформировал американского дипломата о текущей ситуации на Востоке Украины.
    Встреча представителей Генштаба Украины с Куртом Волкером и Мари Йованович
    Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine

    КИЕВ, 23 янв — РИА Новости Украина. Начальник Генерального штаба — Главнокомандующий Вооруженных Сил Виктор Муженко провел встречу со Специальным представителем Государственного департамента США по вопросам Украины Куртом Волкером, который прибыв в Киев во вторник днем.

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    Об этом сообщает пресс-служба Генштаба на своей странице в Facebook.

    "В ходе встречи генерал армии Украины Виктор Муженко проинформировал американского дипломата о текущей ситуации на Востоке Украины. Стороны обменялись взглядами по актуальным вопросам региональной безопасности и перспектив развития двусторонних отношений между Украиной и США в оборонной сфере. Во встрече приняла Чрезвычайный и Полномочный Посол США в Украине Мари Йованович", — сообщает Генштаб.

    Ранее помощник пресс-атташе посольства США Вадим Ковалюк сообщил, что на вторник у Волкера так же запланирована встреча с президентом Украины Петром Порошенко.

    Ранее сообщалось, что следующая встреча спецпредставителя президента США по Украине Курта Волкера с помощником президента РФ Владиславом Сурковым может состояться 26 января.


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