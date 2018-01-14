США ищут и находят повод для военного присутствия на Украине

Александр Хроленко, военный обозреватель

Хозяйское поведение Пентагона и НАТО на территории и в прибрежных водах Украины свидетельствует о том, что "революции достоинства" была лишь капитуляцией украинского государства перед вызовами времени, бездумным шагом в систему американского неоколониализма.

Эсминец ВМС США USS Carney (DDG-64) оставил в четверг порт Одессы, где находился с 8 января. Вероятны визиты ракетного корабля в другие не связанные равноправными союзническими узами страны Черноморского региона.

Параллельно развивается интрига с поставками на Украину американского летального оружия – трех тысяч крупнокалиберных снайперских винтовок Barrett и нескольких десятков современных противотанковых комплексов Javelin с весьма приличным боекомплектом. Почему-то нет пасторальных репортажей CNN о торжественной передаче оружия местным жителям, и появилась информация о сосредоточении комплексов Javelin в глубоком тылу (Львовской области).

Вроде бы, осторожные американцы не хотят, чтобы суперсовременное оружие попало в руки ополченцев Донбасса (как это было ранее с контрбатарейными радарами). Однако по совокупности событий и заявлений создается впечатление, что переобучение и перевооружение ВСУ – лишь камуфляж, который прикрывает рост военного присутствия США на украинской территории.

Продолжается формирование инфраструктуры Пентагона, сил, средств и вооружений, которыми в нужное время будут пользоваться американские военнослужащие. На этом фоне ветераны АТО признают минимальные подвижки в реформировании ВСУ: "В нашей армии, по большому счету, глобально ничего не поменялось".

Рождественские "Томагавки"

Американский эсминец Carney (класса Arleigh Burke) в 2018 году стал первым кораблем НАТО в порту Одессы. USS Carney располагает мощным ракетным вооружением, управляемым системой Aegis. Корабль имеет на борту 96 универсальных пусковых установок с крылатыми ракетами Tomahawk – до 64 единиц, а также зенитные управляемые ракеты Standard-2 – до 74 единиц, противокорабельные ракеты Harpoon. Причем крылатые ракеты Tomahawk могут оснащаться ядерной боевой частью. Такие вот рождественские подарки привезли одесситам американские военные моряки.

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Периодически боевые корабли США класса Arleigh Burke таранят гражданские суда и терпят бедствие. Не дай Бог, однотипный USS Carney взорвется или загорится в порту Одессы. Зачем Украине, не располагающей собственным военным флотом, чужая головная боль?

По информации 6-го флота ВМС США, этот визит означает "совместную приверженность продвижению безопасности и стабильности в регионе, а также расширение взаимодействия с партнерами в Черном море". Ранее патрульный противолодочный самолет ВМС США P-8A Poseidon совершил многочасовой разведывательный полет вблизи побережья Крыма.

Американцы регулярно демонстрируют в Черном море партнерскую заботу об Украине, и адаптируют эту нейтральную территорию под собственные нужды. Хроника последних десятилетий свидетельствует, что появление на горизонте Пентагона гарантирует любой стране не столько защиту и стабильность, сколько осложнения и проблемы.

"Совместная приверженность продвижению безопасности и стабильности в регионе" – тоже камуфляж. Однотипные эскадренные миноносцы четвертого поколения с управляемым ракетным оружием USS Carney, USS Ross, USS Donald Cook, USS Porter реализуют американскую программу построения "адаптивной системы ПРО" в акваториях окружающих Европу морей.

Заметим: глобальная система ПРО создана для защиты континентальной территории США. Если состоится крупномасштабный военный конфликт, и ПРО сработает, сбитые с курса ядерные боеголовки посыпятся на головы европейских союзников и партнеров. То есть, об украинской региональной стабильности с американскими "Томагавками" и "Стандартами" не может быть и речи, а написанная в Вашингтоне перспективная роль для Украины и ее народа – прифронтовое государство и "сопутствующие потери" на пути к глобальному доминированию США (и к природным богатствам России).

Всем известно, что борьба Соединенных Штатов за мир в кризисных регионах неизбежно приводит к обратному результату. Американская забота о территориальной целостности Украины подталкивает страну к ближневосточному сценарию бесконечной гражданской войны.

Крымское направление

В июле 2017 года USS Carney участвовал в адресованных России международных учениях Sea Breeze-2017. В ходе маневров на борт американского эсминца поднимался президент Украины Петр Порошенко. Глубоко символично, что действующий глава независимого, вроде бы, государства крейсировал в море под чужим флагом, как турист или торговец.

Практически несуществующие украинские ВМС имеют в своем составе пять боевых единиц, в мировом рейтинге находятся на 75 позиции – между Гватемалой и Конго. Однако, ощущая "заботу" Вашингтона, украинские националисты и киевские власти мечтают ударить если не силами флота, то "флотом дронов" – по российским военным базам. На просторах укронета активно обсуждается доставка взрывчатки одноразовыми беспилотными "камикадзе".

Между тем, Одесса находится всего в 180 километрах от полуострова Крым, где достаточно сил и средств для предотвращения атак ударных беспилотников. Пристальное внимание Черноморского флота России привлекает, прежде всего, большое количество летального (ядерного) оружия на борту американского эсминца Carney. И это внимание ничего доброго Украине не обещает.

США делают все новые шаги для ухудшения и без того непростых отношений с Россией. Вероятно, многие американские политики представляют мир одним большим гипермаркетом, в котором при наличии крупной суммы денег можно купить президентов и нужные решения парламентов, горы оружия и новую территорию. Очевидно, это недопустимое геополитическое упрощение и путь в тупик.

На европейском континенте находятся свыше 490 военных объектов Пентагона, на которых служат около 100 тысяч человек. На 10 авиабазах размещено более 400 американских атомных бомб. Рано или поздно Европе предстоит сделать очень серьезный выбор, связанный с мерами деоккупации европейского континента Соединенными Штатами.

Организация Североатлантического договора создана в 1949 году с целью противодействия советскому экспансионизму в Западной Европе. Сегодня существованию альянса (около 1,5 млн. военнослужащих, из которых 990 тысяч – американцы) угрожает лишь отсутствие реальных угроз, то есть состояние мира. И украинцам не следует слишком радоваться визитам американских эсминцев в Одессу – это близкое дыхание настоящей, большой войны.

(Мнение автора может не совпадать с мнением редакции)