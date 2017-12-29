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    В мире

    Волкер пояснил, какие санкции не снимут с РФ даже при выполнении "Минска-2"

    (обновлено: )47214
    Как отметил спецпредставитель Госдепа США по вопросам Украины Курт Волкер, останутся еще санкции США из-за Крыма и "вмешательство в американские выборы".
    Курт Волкер. Архивное фото
    ukrainian.voanews.com

    КИЕВ, 29 дек — РИА Новости Украина. Спецпредставитель Госдепа США по вопросам Украины Курт Волкер заявил, что в случае выполнения Россией всех условий минских договоренностей США снимут только часть санкций, передает "Эхо Москвы".

    Вашингтон. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    США ввели санкции в рамках "акта Магнитского"

    По его словам, останутся еще санкции США из-за Крыма и "вмешательство в американские выборы".

    "Санкции, как европейские, так и американские, относятся к разным категориям. Есть санкции, наложенные за заявленную аннексию Крыма. Есть санкции, наложенные позже за вторжение в Донбасс. Есть санкции в рамках Закона Магнитского. Есть санкции за вмешательство России в американские выборы. И это все разные группы санкций", — отметил он.

    "Самые суровые санкции были наложены на Россию за несоблюдение минских соглашений, и если бы Россия вышла из Донбасса, положения минских договоров были применены и мы бы увидели восстановление суверенитета Украины, тогда эти санкции были бы сняты", — заявил Волекер.

    Напомним, на днях стало известно, что Минфин США внёс в санкционный список четырёх россиян, среди которых — Алимжан Тохтахунов, ещё по шести сделал уточнения.

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