Волкер пояснил, какие санкции не снимут с РФ даже при выполнении "Минска-2"

КИЕВ, 29 дек — РИА Новости Украина. Спецпредставитель Госдепа США по вопросам Украины Курт Волкер заявил, что в случае выполнения Россией всех условий минских договоренностей США снимут только часть санкций, передает "Эхо Москвы".

По его словам, останутся еще санкции США из-за Крыма и "вмешательство в американские выборы".

"Санкции, как европейские, так и американские, относятся к разным категориям. Есть санкции, наложенные за заявленную аннексию Крыма. Есть санкции, наложенные позже за вторжение в Донбасс. Есть санкции в рамках Закона Магнитского. Есть санкции за вмешательство России в американские выборы. И это все разные группы санкций", — отметил он.

"Самые суровые санкции были наложены на Россию за несоблюдение минских соглашений, и если бы Россия вышла из Донбасса, положения минских договоров были применены и мы бы увидели восстановление суверенитета Украины, тогда эти санкции были бы сняты", — заявил Волекер.

Напомним, на днях стало известно, что Минфин США внёс в санкционный список четырёх россиян, среди которых — Алимжан Тохтахунов, ещё по шести сделал уточнения.