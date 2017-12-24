"Создают стимул". Волкер заявил о важности сохранения санкций против РФ

КИЕВ, 24 дек — РИА Новости Украина, Александр Логунов. Спецпредставитель США по Украине Курт Волкер назвал уходящий год наиболее кровопролитным с начала конфликта в Донбассе, заявив, что санкции в отношении РФ должны сохраняться.

В интервью итальянской газете La Stampa он назвал "абсолютно ошибочным" впечатление о том, что кризис на востоке Украины стих.

"2017-й год стал самым жестким. Нарушения режима прекращения огня увеличились, в то время как число убитых мирных жителей стало самым высоким с начала боестолкновений. К этому добавляется крах экономики и инфраструктуры, что сделало население более уязвимым", — сказал дипломат.

"Необходимо, чтобы они (санкции) оставались в силе до того момента, пока будут существовать причины, по которым они были введены. Соблюдение минских соглашений является ключевым условием, и их провал является сильной мотивацией. Мы должны сохранять санкции, пока Минск не будет реализован, потому что они создают для Москвы стимул, чтобы соблюдать (Минские) соглашения", — отметил он.

Говоря о решении Вашингтона о начале поставок вооружения в Украину, Волкер назвал неправильным разделение оружия на летальное и нелетальное: "Все, что помогает Киеву, должно быть законным".

"Я рад, что ограничения, введенные администрацией (экс-президента США Барака) Обамы были сняты. Сейчас мы будем двигаться шаг за шагом, в зависимости от того, что нужно украинцам для защиты. Это положительный момент", — заявил Волкер.

​Как говорится в 18-м докладе управления Верховного комиссара ООН по правам человека о ситуации с правами человека в Украине, который обнародован на сайте организации 13 июня, число погибших за время конфликта в Донбассе превысило 10 тысяч человек, еще почти 24 тысячи были ранены.

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Проблема урегулирования кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности в "нормандском формате" (Украина, Франция, ФРГ, РФ). В Варшаве предлагали перенести переговоры в "женевский формат", то есть при участии США и Польши как соседнего с РФ и Украиной государства. Однако договоренностей о прекращении огня удалось добиться лишь в Минске.