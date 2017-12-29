Волкер объяснил, почему Украина ранее не получила оружие США

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КИЕВ, 29 дек — РИА Новости Украина. Администрация Обамы в вопросе оружия выделила Украину в "отдельную категорию", заявил специальный представитель Госдепартамента США по Украине Курт Волкер в интервью радиостанции "Эхо Москвы".

По его словам решение о поставках оружия Украине "стало, на самом деле, снятием ограничений времен администрации Обамы".

"Президент Обама в свое время наложил ограничения на оказание помощи Украине со стороны США. У США установлены отношения в области обороны со многими странами, но Украина была, по сути, выделена в отдельную категорию", — заявил Волкер.

Он также отметил, что при Обаме в США действовало искусственное разграничение летального и нелетального оружия.

"Например, контрбатарейные радары, которые помогают наносить ответный удар по точкам, из которых раздается огонь — такое оружие считается налетальным. При этом снайперские винтовки, которые США разрешат теперь Украине покупать, считаются летальным оружием. И на самом деле, это ограничение, в достаточной мере, искусственное", — пояснил Волкер.

Ранее стало известно, что администрация президента США Дональда Трампа одобрила план по предоставлению Украине "летального оружия", в том числе противотанковых ракет Javelin. В то же время представитель госдепартамента США Хезер Науэрт заявила, что Вашингтон принял решение о поставках оборонительного вооружения Украине для обеспечения защиты ее территориальной целостности и суверенитета.