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    В мире

    Волкер объяснил, почему Украина ранее не получила оружие США

    Тема:

    Привет, оружие! Поставки из Канады и США (110)

    (обновлено: )32604
    Как отметил Волкер, президент Барак Обама в свое время наложил ограничения на оказание помощи Украине со стороны США.
    Курт Волкер
    twitter.com/kvolker

    КИЕВ, 29 дек — РИА Новости Украина. Администрация Обамы в вопросе оружия выделила Украину в "отдельную категорию", заявил специальный представитель Госдепартамента США по Украине Курт Волкер в интервью радиостанции "Эхо Москвы".

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    По его словам решение о поставках оружия Украине "стало, на самом деле, снятием ограничений времен администрации Обамы".

    "Президент Обама в свое время наложил ограничения на оказание помощи Украине со стороны США. У США установлены отношения в области обороны со многими странами, но Украина была, по сути, выделена в отдельную категорию", — заявил Волкер.

    Он также отметил, что при Обаме в США действовало искусственное разграничение летального и нелетального оружия.

    "Например, контрбатарейные радары, которые помогают наносить ответный удар по точкам, из которых раздается огонь — такое оружие считается налетальным. При этом снайперские винтовки, которые США разрешат теперь Украине покупать, считаются летальным оружием. И на самом деле, это ограничение, в достаточной мере, искусственное", — пояснил Волкер.

    Ранее стало известно, что администрация президента США Дональда Трампа одобрила план по предоставлению Украине "летального оружия", в том числе противотанковых ракет Javelin. В то же время представитель госдепартамента США Хезер Науэрт заявила, что Вашингтон принял решение о поставках оборонительного вооружения Украине для обеспечения защиты ее территориальной целостности и суверенитета.

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