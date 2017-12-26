Корнейчук: Порошенко пиарится на оружии США накануне "большой зрады"

РИА Новости Украина

Президент Петр Порошенко заявил, что Украина в скором времени получит летальное оборонительное оружие из США. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

"Это принципиальное и долгожданное решение американской администрации было подтверждено во время моего вчерашнего разговора с госсекретарем Рексом Тиллерсоном", — сообщил глава государства.

"Благодарен за лидерство президенту Дональду Трампу, четкую позицию всех наших американских друзей и решительную двухпартийную поддержку Украины. Такой шаг в тандеме с усилением санкций против России — достойный ответ на продолжение оккупации украинской территории, невыполнение Москвой своих обязательств, и продолжение накачки Донбасса тяжелым оружием. Американское оружие в руках украинских воинов — не для наступления, а для решительного отпора агрессору, защиты украинских воинов и мирного населения, а также эффективной самообороны в соответствии со статьей 51 Устава ООН. Это также трансатлантическое прививки от российского вируса агрессии", — говорится в сообщении Порошенко.

Политический аналитик Дмитрий Корнейчук считает, что в канун "большой зрады", на которую придется пойти Порошенко, Вашингтон разрешил попиариться ему на неком оборонительном летальном оружии.

"Порошенко чуть ли не со слезами на глазах поблагодарил США за предоставление этого самого оружия. На самом деле мы наблюдаем очередную клоунаду для отвлечения внимания общественности. Ни о каких "джавелинах" не идет речи. Мало того, в заявлении Госдепа говорится только об оборонительных возможностях. Слово "летальное" там не звучит", — написал Корнейчук на своей странице в Facebook.

Все это рассчитано на полную некомпетентность СМИ и простых обывателей, уверен аналитик: "недаром Порошенко не конкретизирует о каком именно "летальном оборонительном оружии" идет речь".

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"Что же происходит на самом деле? Перед неким серьезным шагом в рамках "Большой сделки", где придется идти на уступке Москве, Трамп пытается показать обществу, что никто Украину не предает. Мол, мы им даже дали некое "оружие". Заодно Вашингтом этим "оружием" позволяет сохранить лицо Порошенко. Мол, мы не марионетки США — а партнеры. Нам даже "оружие" дали", — подчеркивает политолог.

В целом, технология ничем не отличается от той, которую Вашингтон и Киев использовали для продления на год закона об особом статусе Донбасса, который прикрыли для ура-патриотов так и не принятым законом об оккупированных территориях, добавляет Корнейчук.

Facebook Дмитрия Корнейчука Скриншот с сайта Facebook

"Я уверен, что весь этот цирк с летальным оружием оборонительного характера согласован с Москвой. Недаром Кремль ограничился простым комментарием на уровне замглавы МИД. Кстати, аналогично Кремль не критиковал закон об оккупированных территориях с Россией-агрессором. Поскольку Вашингтон сразу сказал, что его не примут. Так что — продолжаем наблюдать за шоу Трампа-Путина. И ждем стратегических реальных решений по Донбассу…", — подытожил политический аналитик.