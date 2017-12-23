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    Политика

    Оружие из США: Порошенко сделал заявление

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    Привет, оружие! Поставки из Канады и США (94)

    (обновлено: )865218
    Глава государства Петр Порошенко отметил, что американское оружие в руках украинских воинов - не для наступления, а для решительного отпора агрессору, защиты украинских воинов и мирного населения, а также эффективной самообороны.
    Дональд Трамп и Петр Порошенко
    Фото со страницы Петра Порошенко в Facebook

    КИЕВ, 23 дек — РИА Новости Украина. Президент Петр Порошенко заявил, что Украина в скором времени получит летальное оборонительное оружие из США. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

    "Это принципиальное и долгожданное решение американской администрации было подтверждено во время моего вчерашнего разговора с госсекретарем Рексом Тиллерсоном", — сообщил глава государства.

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    "Благодарен за лидерство президенту Дональду Трампу, четкую позицию всех наших американских друзей и решительную двухпартийную поддержку Украины. Такой шаг в тандеме с усилением санкций против России — достойный ответ на продолжение оккупации украинской территории, невыполнение Москвой своих обязательств, и продолжение накачки Донбасса тяжелым оружием. Американское оружие в руках украинских воинов — не для наступления, а для решительного отпора агрессору, защиты украинских воинов и мирного населения, а также эффективной самообороны в соответствии со статьей 51 Устава ООН. Это также трансатлантическое прививки от российского вируса агрессии", — сообщил Порошенко.

    В МИД Рф заявили, что считают опасным решение США о поставках оружия Киеву, такие действия поощряют воинственные силы в Киеве.

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    Дональд Трамп и Петр Порошенко
    Привет, оружие! Поставки из Канады и США
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