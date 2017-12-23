Оружие из США: Порошенко сделал заявление

КИЕВ, 23 дек — РИА Новости Украина. Президент Петр Порошенко заявил, что Украина в скором времени получит летальное оборонительное оружие из США. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

"Это принципиальное и долгожданное решение американской администрации было подтверждено во время моего вчерашнего разговора с госсекретарем Рексом Тиллерсоном", — сообщил глава государства.

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"Благодарен за лидерство президенту Дональду Трампу, четкую позицию всех наших американских друзей и решительную двухпартийную поддержку Украины. Такой шаг в тандеме с усилением санкций против России — достойный ответ на продолжение оккупации украинской территории, невыполнение Москвой своих обязательств, и продолжение накачки Донбасса тяжелым оружием. Американское оружие в руках украинских воинов — не для наступления, а для решительного отпора агрессору, защиты украинских воинов и мирного населения, а также эффективной самообороны в соответствии со статьей 51 Устава ООН. Это также трансатлантическое прививки от российского вируса агрессии", — сообщил Порошенко.

В МИД Рф заявили, что считают опасным решение США о поставках оружия Киеву, такие действия поощряют воинственные силы в Киеве.