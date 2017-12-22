The Washington Post: США все-таки продадут оружие Украине

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Тимур Громов, РИА Новости Украина

"Администрация впервые одобрила коммерческую продажу летального оружия Украине, что является отходом от существовавшего де-факто запрета на продажу оружия, существовавшего со времени правления администрации Обамы. Этот шаг был активно поддержан членами кабинета, занимающимися вопросами национальной безопасности, а также конгрессменами, однако он может осложнить реализацию заявленного намерения президента Трампа работать вместе с российским президентом Владимиром Путиным", — пишет политический обозреватель Джош Рогин в статье для The Washington Post.

"Сотрудники администрации подтвердили, что Госдепартамент в этом месяце одобрил коммерческую лицензию, разрешающую экспорт в Украину снайперской системы Model M107A1, боеприпасов, соответствующих запасных частей и других принадлежностей на сумму 41,5 миллиона долларов. Что касается экспорта запрашиваемых Украиной более тяжелых видов вооружений, включая противотанковые ракетные комплексы "Джавелин" (Javelin), то разрешения на их поставку нет", — говорится в публикации.

"Конгресс разрешил такого рода продажи в 2014 году на основании Закона о поддержке свободы в Украине, однако администрация Обамы так и не приняла решение по данному вопросу, что было воспринято многими наблюдателями как де-факто решение о том, чтобы не поставлять летальное оружие украинским военным. Председатель сенатского Комитета по международным отношениям республиканец из штата Теннесси Боб Коркер, являющийся одним из инициаторов этого закона, приветствовал решение администрации Трампа", — напоминает Джош Рогин.

"Я доволен тем, что администрация одобрила продажу оборонительного летального оружия Украине, — сказал в беседе со мной Коркер. — Это решение было поддержано конгрессом с помощью закона, который вступил в силу три года назад и который отражает многолетнюю поддержку нашей страной Украины…".

"По словам одного из сотрудников Госдепартамента, попросившего не называть его имя, Соединенные Штаты, несмотря на предоставленную впервые лицензию в отношении коммерческого экспорта летального оружия в Украину, пока еще ничего не продали и не передали Украине. Ранее еще не было официальной политики по поводу такого рода продаж, отметил этот представитель Госдепартамента. Он добавил, что получившая одобрение лицензия предусматривает отдельное рассмотрение каждого конкретного случая продажи", — продолжает политический обозреватель.

Другой высокопоставленный сотрудник администрации Трампа сказал, что Трамп лично одобрил решение о выдаче лицензии, и произошло это после того, как он ознакомился с меморандумом, представленным министром обороны Джимом Мэттисом и госсекретарем Рексом Тиллерсоном, говорится в статье. Хотя никогда раньше не существовало официального запрета на такого рода поставку оружия, это решение обсуждалось внутри аппарата как снятие существовавших де-факто ограничений, введенных администрацией Обамы, отметил этот сотрудник.

"Как я уже сообщил в октябре, проект решения о продаже летального оружия Украине находился на рабочем столе Трампа в течение нескольких месяцев. Входящий в состав Совета национальной безопасности Комитет руководителей ведомств, в работе которого принимают участие все члены кабинета, несколько месяцев назад провел заседание, после которого президенту на рассмотрение было представлено несколько опций", — пишет Джош Рогин.

"По мнению экспертов и официальных лиц, Трамп выбрал умеренный вариант, и он не одобрил все, о чем просили украинцы. Тем не менее, он перешел черту и одобрил продажу летального оружия — это значительный сдвиг в подходе его администрации, а также в американской политике в целом", — отметил автор публикации.

"Мы перешли Рубикон, речь идет о летальном оружии, и вот мой прогноз — будет кое-что еще", — сказал один высокопоставленный сотрудник аппарата конгресса. Судя по всему, нельзя считать простым совпадением то, что Канада на этой неделе тоже одобрила продажу летального оружия Украине, поскольку это могло произойти лишь в том случае, если правительство Канады знало о решении Соединенных Штатов, отметил этот сотрудник аппарата конгресса.

"Администрация Трампа 13 декабря проинформировала об этой продаже ведущие комитеты Конгресса, однако тогда не было сделано никаких публичных заявлений, что, по мнению некоторых наблюдателей, свидетельствует о деликатности самого решения, а также об обеспокоенности по поводу того, как оно будет воспринято сторонниками Трампа, давно выступающими против такого шага, а также Путиным", — продолжает Джош Рогин.

"Тот факт, что об этом не было сразу официально объявлено, уже о чем-то говорит — они обеспокоены тем, как это будет воспринято. Они не пытаются представить это решение как важный сдвиг в политике или как заявление о политических приоритетах", — отметил Сэмюэл Чарап старший научный сотрудник корпорации РЭНД (RAND).

Стратегию администрации, связанная с одобрением продажи очень ограниченного количества оружия, можно сравнить с поиском наиболее оптимального варианта, потому что она направлена на то, чтобы удовлетворить сторонников подобной политики, не вызвав при этом негативной реакции у тех людей, которые опасаются эскалации кризиса в результате этого решения, подчеркнул он.

Еще одним высокопоставленным сотрудником администрации, говорившим ранее именно о таком риске, является старший директор по России Совета национальной безопасности Фиона Хилл. В своем комментарии, опубликованном в 2015 году в газете Washington Post, она отметила, что в случае продажи Соединенными Штатами оружия Украине "не только украинцы окажутся втянутыми в эскалирующий военный конфликт с Россией".

"Пока не ясно, придерживается ли Хилл сегодня такого же мнения, однако другие высокопоставленные чиновники поддерживают поставку летального оружия на Украину. Мэттис публично заявил об этом в августе в Киеве. А Тиллерсон заявил о поддержке этого решения во время процедуры своего утверждения в сенате", — напоминает политический обозреватель.

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"Бывший посол США при НАТО Курт Волкер, который сегодня является по совместительству специальным посланником Тиллерсона и занимается украинским кризисом, в беседе со мной в прошлом месяце сказал, что он тоже поддерживает предоставление Украине летального оружия. Волкер работает вместе с Москвой над оживлением соглашения "Минск 2", однако достигнутый прогресс является незначительным", — пишет Рогин.

"По словам Волкера, Россия не выполнила ни одно из своих обязательств. В частности, она не осуществила отвод с украинской территорий войск и тяжелых вооружений, которые она не признает своими. Волкер считает, что цена российской интервенции должна быть повышена, и тогда Путин вынужден будет принять решение о том, продолжать нести это бремя или заключить сделку", — продолжает автор статьи.

Другие чиновники, включая Мэттиса, видят в этой продаже принципиальный сигнал о том, что Соединенные Штаты будут поддерживать своих союзников. По их мнению, Украина просто защищает свою собственную территорию, и поэтому летальное оружие не следует рассматривать как провокацию.

"Тем временем вооруженные столкновения на восточной Украине становятся все более интенсивными. Согласно поступившему на этой неделе сообщению BBC, Москва выводит свой персонал, принимавший участие в работе совместного российско-украинского центра, в задачу которого входит мониторинг часто нарушаемого перемирия. Трамп постоянно заявляет о своем желании работать вместе с Путиным над разрешением украинского кризиса — об этом он говорил еще в ходе своей президентской кампании", — отмечает автор публикации.

"Во время съезда Республиканской партии в 2016 году руководство предвыборного штаба Трампа добилось исключения из республиканской платформы пункта о поставке летального оружия Украине. Члены избирательной команды Трампа стремились смягчить предложенную поправку и заменили выражение "летальное оборонительное оружие" на "соответствующую помощь", — напомнил Джош Рогин.

"Теперь Трамп решил, что оборонительное летальное оружие и представляет собой "соответствующую помощь". Его решение о продаже незначительного количества оружия скорее всего принципиально не изменит расчеты Путина и траекторию войны в Украине. Однако это, несомненно, является свидетельством того, что взгляды Трампа в области внешней политики в ходе его президентства меняются — или на них оказывается давление", — полагает политический обозреватель.