В Донецкой области обнаружили тайник с оружием и боеприпасами

КИЕВ, 22 дек — РИА Новости Украина. Украинские правоохранители обнаружили на подконтрольной Киеву территории Донецкой области тайник с оружием и боеприпасами, сообщила в пятницу пресс-служба областного управления Нацполиции.

"В с. Троицкое Ясиноватского района обнаружен диверсионный тайник с оружием. В заброшенном здании по улице Советской правоохранители обнаружили две гранаты с запалами, пистолет "Форт-12", 16 патронов к нему", — говорится в сообщении ведомства в Facebook.

Полиция завела уголовное дело по статье "незаконное обращение с оружием, боеприпасами и взрывчатыми веществами", санкция которой предусматривает до пяти лет лишения свободы.

Нелегальный оборот оружия в Украине заметно возрос из-за конфликта в Донбассе.

По последним данным ООН, жертвами конфликта стали более 10 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.