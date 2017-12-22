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    В Донецкой области обнаружили тайник с оружием и боеприпасами

    (обновлено: )82
    В селе Троицкое обнаружен диверсионный тайник с оружием. Он был найден в заброшенном здании по улице Советской - там были две гранаты с запалами, пистолет "Форт-12" и 16 патронов к нему.
    Тайник с оружием в Донецкой области
    facebook.com/don.gunp

    КИЕВ, 22 дек — РИА Новости Украина. Украинские правоохранители обнаружили на подконтрольной Киеву территории Донецкой области тайник с оружием и боеприпасами, сообщила в пятницу пресс-служба областного управления Нацполиции.

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    facebook.com/petroporoshenko
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    "В с. Троицкое Ясиноватского района обнаружен диверсионный тайник с оружием. В заброшенном здании по улице Советской правоохранители обнаружили две гранаты с запалами, пистолет "Форт-12", 16 патронов к нему", — говорится в сообщении ведомства в Facebook.

    Полиция завела уголовное дело по статье "незаконное обращение с оружием, боеприпасами и взрывчатыми веществами", санкция которой предусматривает до пяти лет лишения свободы.

    Нелегальный оборот оружия в Украине заметно возрос из-за конфликта в Донбассе.

    По последним данным ООН, жертвами конфликта стали более 10 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.

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