В РФ жестко отреагировали на решение США о поставках оружия Украине

КИЕВ, 23 дек — РИА Новости Украина. В Москве считают опасным решение США о поставках оружия Киеву, такие действия поощряют воинственные силы в Киеве, заявил РИА Новости статс-секретарь, замглавы МИД РФ Григорий Карасин.

"В Москве принятые в США решения о поставках летального оружия Киеву считают весьма опасными. Дело даже не столько в параметрах и количестве американских вооружений, а в де-факто поощрении Вашингтоном воинственных сил в Киеве, подталкивании их на силовой сценарий", — сказал Карасин.

Ранее агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на американских чиновников сообщило, что администрация президента США Дональда Трампа одобрила план по предоставлению Украине "летального оружия", в том числе, противотанковых ракет Javelin. В то же время представитель госдепартамента США Хезер Науэрт заявила, что Вашингтон принял решение о поставках оборонительного вооружения Украине для обеспечения защиты ее территориальной целостности и суверенитета.