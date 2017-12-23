наверх
23.12.201719:57
Курсы валют НБУ
  • USD25.780.00
  • EUR30.420.00
Рубрики
Ещё
    Россия

    В РФ жестко отреагировали на решение США о поставках оружия Украине

    (обновлено: )2135181
    Замглавы МИД РФ Григорий Карасин сообщил, что в Москве принятые в США решения о поставках летального оружия Киеву считают весьма опасными, де-факто поощрении Вашингтоном воинственных сил в Киеве, подталкивании их на силовой сценарий.
    Здание министерства иностранных дел РФ в Москве
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 23 дек — РИА Новости Украина. В Москве считают опасным решение США о поставках оружия Киеву, такие действия поощряют воинственные силы в Киеве, заявил РИА Новости статс-секретарь, замглавы МИД РФ Григорий Карасин.

    Флаг Украины и США
    facebook.com/petroporoshenko
    The Washington Post: США все-таки продадут оружие Украине

    "В Москве принятые в США решения о поставках летального оружия Киеву считают весьма опасными. Дело даже не столько в параметрах и количестве американских вооружений, а в де-факто поощрении Вашингтоном воинственных сил в Киеве, подталкивании их на силовой сценарий", — сказал Карасин.

    Ранее агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на американских чиновников сообщило, что администрация президента США Дональда Трампа одобрила план по предоставлению Украине "летального оружия", в том числе, противотанковых ракет Javelin. В то же время представитель госдепартамента США Хезер Науэрт заявила, что Вашингтон принял решение о поставках оборонительного вооружения Украине для обеспечения защиты ее территориальной целостности и суверенитета.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Дональд Трамп и Петр Порошенко
    Привет, оружие! Поставки из Канады и США
    Юрий Бойко
    Стокгольмский арбитраж: итоги спора "Нафтогаза" и "Газпрома"
    Последствия обстрела в Новолуганском Донецкой области
    Миротворцы в Донбассе: надежда на перемирие
    Шпионские командировки: поездки Гройсмана в компании "агента ФСБ"
    Шпион в Кабмине. СБУ задержала переводчика Гройсмана