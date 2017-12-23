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    Поставки оружия США в Украину приблизят мир - посол

    (обновлено: )492121
    Как заявил посол Украины в Вашингтоне Валерий Чалый, США – окончательно определились: Украина как суверенная страна имеет легитимное право на закупку и получение оборонных вооружений, в том числе летальных.
    Флаги США и Украины. Архивное фото
    RIA News Сергей Старостенко | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 23 дек — РИА Новости Украина. Решение США о поставках Киеву оборонительного вооружения является правильным шагом на пути приближения мира на востоке страны, считает посол Украины в Вашингтоне Валерий Чалый.

    Флаг Украины и США
    facebook.com/petroporoshenko
    The Washington Post: США все-таки продадут оружие Украине

    "Наши стратегические партнеры – США – окончательно определились: Украина как суверенная страна имеет легитимное право на закупку и получение оборонных вооружений, в том числе летальных. Это – справедливый и правильный шаг с точки зрения приближения мира. Слабость провоцирует агрессора. Сила – его сдерживает и принуждает к миру", — написал Чалый в Facebook в субботу.

    Ранее агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на американских чиновников сообщило, что администрация президента США Дональда Трампа одобрила план по предоставлению Украине "летального оружия", в том числе, противотанковых ракет Javelin. В то же время представитель госдепартамента США Хезер Науэрт заявила, что Вашингтон принял решение о поставках оборонительного вооружения Украине для обеспечения защиты ее территориальной целостности и суверенитета.

    В МИД Рф заявили, что считают опасным решение США о поставках оружия Киеву, такие действия поощряют воинственные силы в Киеве.

     

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