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    Россия

    "Решение в пользу войны". В РФ прокомментировали поставки оружия США в Украину

    Тема:

    Привет, оружие! Поставки из Канады и США (94)

    (обновлено: )752170
    Как отметил глава международного комитета Совфеда Константин Косачев, этот сюжет, несмотря на термин "оборонительные" в соответствующем решении Вашингтона, к обороне Украины имеет весьма опосредованное отношение.
    Константин Косачев. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 23 дек — РИА Новости Украина. Глава международного комитета Совфеда Константин Косачев прокомментировал решение США о поставках Киеву вооружения для "усиленных оборонительных возможностей", заявив, что это решение принято в пользу войны, а не мира.

    Флаг Украины и США
    facebook.com/petroporoshenko
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    "Ложная (точнее, извращенная) интерпретация ситуации на юго-востоке держит в заложниках русофобских амбиций Киева и Вашингтона миллионы людей, ждущих от политиков мира, а не войны. Нынешнее решение Вашингтона — увы, в очередной раз в пользу войны, а не мира", — написал он.

    Также он отметил, что этот сюжет, несмотря на термин "оборонительные" в соответствующем решении Вашингтона, к обороне Украины имеет весьма опосредованное отношение.

    "Но у этого решения (это я уже точно как политик утверждаю) есть очевидный, неприкрытый и даже артикулированный политический подтекст", — добавил Косачев.

    В пятницу представитель госдепартамента США Хезер Науэрт сообщила, что Вашингтон принял решение о поставках оборонительного вооружения Украине для обеспечения защиты ее территориальной целостности и суверенитета.

    В МИД Рф заявили, что считают опасным решение США о поставках оружия Киеву, такие действия поощряют воинственные силы в Киеве.

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