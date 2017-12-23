"Решение в пользу войны". В РФ прокомментировали поставки оружия США в Украину

КИЕВ, 23 дек — РИА Новости Украина. Глава международного комитета Совфеда Константин Косачев прокомментировал решение США о поставках Киеву вооружения для "усиленных оборонительных возможностей", заявив, что это решение принято в пользу войны, а не мира.

"Ложная (точнее, извращенная) интерпретация ситуации на юго-востоке держит в заложниках русофобских амбиций Киева и Вашингтона миллионы людей, ждущих от политиков мира, а не войны. Нынешнее решение Вашингтона — увы, в очередной раз в пользу войны, а не мира", — написал он.

Также он отметил, что этот сюжет, несмотря на термин "оборонительные" в соответствующем решении Вашингтона, к обороне Украины имеет весьма опосредованное отношение.

"Но у этого решения (это я уже точно как политик утверждаю) есть очевидный, неприкрытый и даже артикулированный политический подтекст", — добавил Косачев.

В пятницу представитель госдепартамента США Хезер Науэрт сообщила, что Вашингтон принял решение о поставках оборонительного вооружения Украине для обеспечения защиты ее территориальной целостности и суверенитета.

В МИД Рф заявили, что считают опасным решение США о поставках оружия Киеву, такие действия поощряют воинственные силы в Киеве.