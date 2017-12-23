Летальный прецедент: американские винтовки Barrett для Украины

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Александр Хроленко, военный обозреватель

Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ 21 декабря сообщила, что в Донбассе почти в два раза уменьшилось количество взрывов. Хронология артобстрелов близ Донецка в ночь на 20 декабря выглядела так: "70 снарядов с запада на восток, 2 взрыва неопределенного происхождения, 90 снарядов с запада на восток, 1 взрыв неопределенного происхождения и 3 снаряда с востока на запад, за которыми последовали в общей сложности 24 взрыва неопределенного происхождения".

Протокол ОБСЕ свидетельствует, что массированный артиллерийский обстрел пригородов Донецка инициировали ВСУ, а Донбасс на 160 снарядов противника ответил только тремя снарядами. И кто здесь агрессор?

Очевидно, мирный процесс на востоке Украины не входит в планы Киева и Вашингтона. В день оптимистичного доклада ОБСЕ о снижении напряженности стало известно, что администрация президента Дональда Трампа санкционировала продажу Украине партии самозарядных снайперских винтовок Barrett M107A1 калибра 12,7 мм на сумму 41,5 млн долларов. Госдепартамент подтвердил, что Киев может покупать это оружие у американских производителей с оговоркой: "эти поставки осуществляются не правительством США" (еще один фиговый листок).

Неделей ранее поставки летального вооружения Киеву разрешила Канада, которая не могла бы сделать столь решительного шага без ведома и одобрения Соединенных Штатов.

Трамп перешел Рубикон

Некоторые американские издания уже задаются вопросом: "Повторится ли сирийский прецедент в Украине?". Очевидно, перестрелок и жертв с обеих сторон теперь станет больше, но о победах ВСУ в Донбассе говорить не приходится. На мой взгляд, вероятнее повторение Иловайского и Дебальцевского "котлов". Донбасс располагает для этого силами, средствами и морально-политической поддержкой России.

В самопровозглашенной Луганской народной республике уже заявили о готовности к мобилизации населения в случае активных наступательных действий украинских войск. А в Донецке 22 декабря представили собственную крупнокалиберную антиснайперскую винтовку "Дончанка" калибра 12,7 мм. В Киеве и Вашингтоне даже не представляют всех возможностей оборонки непризнанных республик на востоке Украины.

В ходе пресс-конференции 14 декабря российский президент Владимир Путин отметил, что у Донбасса есть силы, "которые являются самодостаточными и готовы отразить любые крупномасштабные военные акции". Ранее Путин заявил, что Москва никогда не допустит резни в Донбассе. Развернутых в Южном военном округе России истребительной, штурмовой и бомбардировочной авиации, а также "Искандеров" и "Калибров" будет вполне достаточно для доброго пинка на "восточном берегу Рубикона". Надеюсь, до этого не дойдет.

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The Washington Post пишет, что американская винтовка Barrett позволит украинским вооруженным силам "избавиться от одной конкретной уязвимости в борьбе против поддерживаемого Россией сепаратистского движения в двух своих восточных областях". Лучше бы Пентагон избавился от собственных уязвимостей в Афганистане, Ираке, Ливии и других регионах планеты, где буксует десятилетиями, не достигая видимых побед. А госдепу США следует чаще вспоминать о своей роли "в условиях деликатного политического кризиса в Киеве 2013-2014 годов", который "спровоцировал разрушительную гражданскую войну". Цитирую исключительно американские СМИ.

Рабство по оружию

Впервые винтовку М107А1 заметили в руках украинских военнослужащих в Донбассе еще два года назад. Тогда же министр внутренних дел Арсен Аваков официально заявил о поступлении Barrett в Национальную гвардию Украины.

Крупнокалиберная снайперская винтовка предназначена для уничтожения легкобронированной боевой техники, самолетов и вертолетов на стоянках, радиолокаторов, складов и живой силы противника – на дистанции до двух тысяч метров. Заметим, Barrett – не самое точное снайперское оружие, и многое зависит от квалификации стрелка.

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Почти полутораметровая в длину винтовка Barrett M107A1 имеет двухрядный коробчатый магазин на 10 патронов 12,7×99 мм от крупнокалиберного пулемета. Пуля весом 42,8 грамма вылетает из ствола с энергией 17000 Дж и со скоростью 853 метра в секунду (скорость звука – 343 метра в секунду). Если верить рекламным роликам, малая отдача позволяет снайперу сделать десять прицельных выстрелов менее чем за десять секунд. При транспортировке винтовка разбирается на основные части и укладывается в специальный кейс.

Barrett M107A1 принята на вооружение в 40 странах мира. В том числе Бельгия, Великобритания, Германия, Греция, Дания, Чили, Финляндия, Франция, Израиль, Италия, Мексика, Нидерланды, Норвегия, Филиппины, Португалия, Саудовская Аравия, Испания, Швеция, Турция. И все же Barrett, как и прочее американское летальное вооружение, победу ВСУ на востоке Украины не обеспечит. Лишь укрепит зависимость Киева от заокеанских хозяев, лишит украинские предприятия ОПК всякой надежды на возрождение производства, позволит пролить больше крови соотечественников.

Правительство США пока не дало согласия на продажу Украине противотанковых ракет Javelin и других видов тяжелого вооружения, однако влиятельный сенатор-республиканец Джон Маккейн 21 декабря призвал американского президента Дональда Трампа одобрить дополнительные поставки летального оружия (включая тяжелое противотанковое). Это господствующее на Капитолийском холме умонастроение. Следовательно, новые шаги неизбежны – Киев получит от американцев все инструменты для самоубийства.

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