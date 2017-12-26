Да, но нет. Трамп одобрил поддержку Украины летальным оружием

Владимир Матвеев, обозреватель

Президент США Дональд Трамп одобрил коммерческую продажу Украине стрелкового оружия и некоторых легких вооружений американских производителей в связи с эскалацией ситуации на востоке страны, сообщают СМИ страны со ссылкой на госдепартамент США.

Позднее пресс-службой Госдепартамента было подтверждено, что США поставят Украине "продвинутые оборонительные средства".

Объем оружейного контракта оценивается в 41,5 млн долларов США. The Washington Post отмечает, что власти не дали одобрения на поставку тяжелых вооружений, несмотря на просьбы Киева, в том числе переносных противотанковых ракетных комплексов FGM-148 Javelin.

По данным источников Washington Post в Белом доме, Киев планирует закупить партию самозарядных крупнокалиберных снайперских винтовок M107A1 фирмы Barrett, а также боеприпасы и аксессуары к ним, пишет The Washington Post.

Экспортная лицензия распространяется на полуавтоматическое и автоматическое огнестрельное оружие, вплоть до оружия 50-го калибра (12,7 × 99 мм). О своем решении Госдеп сообщил Конгрессу еще 13 декабря.

Глава комитета сената США по международным отношениям Боб Коркер, выступивший соавтором документа, санкционирующего продажу оружия, заявил, что "решение было поддержано конгрессом в соответствии с законом, принятым три года назад, и оно отражает нашу твердую позицию по Украине в связи с продолжающейся агрессией со стороны России", сообщает BBC.

В то же время в Госдепартаменте США сделали важное уточнение относительно продажи Украине летального оружия. Представитель госдепартамента Хезер Нойерт разъяснила, что, согласно этому решению, правительство США не будет напрямую продавать оружие Киеву, а позволит Украине приобретать его у американских производителей, передает Reuters.

«При предыдущих двух (президентских) администрациях правительство США уже одобряло экспортные лицензии для Украины, поэтому в этом (решении) нет ничего нового», цитирует Нойерт Reuters.

Спикер Госдепартамента отметила, что правительство США не утверждало прямого предоставления Украине летального оборонительного оружия, однако не исключает такого решения в будущем.

Наряду с этим, согласно СМИ, компания из Техаса AirTronic USA, получив лицензию, продаёт в Украину гранатометы PSRL — это созданная в США усовершенствованная версия советского РПГ-7, сообщает dailysignal.com.

О подписании Киевом соглашения с компанией AirTronic USA о закупке 100 гранатометов PSRL-1 на сумму в 554,5 тыс. долл. стало известно в августе этого года. Тогда издание AgoraVox сообщало, что из утечки документов им стало известно о подписании 11 ноября 2016 года администрацией Обамы соответствующего договора.

По мнению корреспондента BBC Павла Аксенова: "разрешение поставок в Украину стрелкового оружия калибром до половины дюйма, то есть вплоть до крупнокалиберных винтовок и пулеметов вряд ли сильно изменит баланс сил в зоне противостояния на востоке страны. Острого дефицита такого оружия украинцы не испытывают — военные заинтересовались крупнокалиберными винтовками, и, очевидно, это как раз то, в чем они действительно нуждаются".

Эксперты и официальные лица считают такое решение Трампа взвешенным — он не одобрил все, что требовали украинцы. Однако, тем не менее, он «перешёл черту» и одобрил первую продажу летального оружия, что является существенным изменением подхода его администрации и политики США в целом. Многие эксперты расценивают этот шаг Вашингтона, как продолжение давления на Москву.

Согласно статье в Washinghton Post, M107A1 "позволит устранить некоторую уязвимость украинских войск". "Мы пересекли Рубикон, это летальное оружие, и я предвижу, что будет ещё", сказал один из представителей Конгресса.

Госдепартамент подтвердил, что Украина теперь может покупать легкое оружие у американских производителей, однако эти поставки осуществляются не правительством США. Отныне американские экспортеры могут подать заявку на прямые коммерческие лицензии на продажу в любое время, и они будут рассмотрены Госдепом.

Выкристаллизовывается нечто схожее с решением властей Канады, давшим "зеленый свет" торговцам для совершения оружейных торговых сделок. Напомним, 13 декабря 2017 года правительство Канады одобрило поставки огнестрельного оружия Украине, вероятно, по согласованию с Вашингтоном.

Между тем, как сообщает телеканал ABC News со ссылкой на несколько источников в Госдепартаменте президент Трамп собирается также одобрить план продаж противотанковых ракет в Украину.

Если президент официально одобрит такие поставки, план будет представлен Конгрессу на рассмотрение в течение 30 дней и после передан в Госдепартамент, информирует телеканал. Сообщается, что речь идет о поставках 210 противотанковых ракет и 35 пусковых установок на сумму 47 млн. долларов США.

Наряду с этим, пресс-секретарь Совета национальной безопасности Марк Раймонди заявил ABC News, что США "на данный момент объявлять нечего".

Поставки оружия Киеву приведут к дальнейшей эскалации на востоке Украины и снижению возможностей на улучшение отношений с Россией.

"Поставки противотанковых ракет, в том числе возможно и американской системы Javelin, вероятно, могли бы спровоцировать жесткую реакцию со стороны России, которая может угрожать подрывом призывов президента Трампа к более хорошим отношениям с Москвой", говорится в сообщении.

Как бы там ни было, на сегодняшний день "до сих пор остается огромный разрыв между одобрением экспортных лицензий и фактическим началом поставок оружия на Украину", пишет Николас Гвоздев в The National Interest.

По мнению ряда американских экспертов, своими действиями Трамп рассчитывает, как наладить отношения с двухпартийным истеблишментом национальной безопасности, так и получить несколько больше "свободы действий в вопросе введения новых санкций, на которых настаивает Конгресс".

Позднее пресс-службой Госдепартамента было подтверждено, что США поставят Украине "продвинутые оборонительные средства".

Ранее Палата Представителей Конгресса США поддержала проект оборонного бюджета США на 2018 год, который предусматривает выделение 350 миллионов долларов военной помощи, а также разрешает предоставление летальных оборонных вооружений Украине.

Напомним, на минувшей неделе президент Трамп обнародовал стратегию национальной безопасности, в которой говорится о противодействии России по нескольким направлениям.

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Наряду с этим, президент Трамп намерен прекратить помощь странам, которые голосовали в ООН против предоставления Иерусалиму статуса столицы Израиля, передает Bloomberg.

В этом контексте напомним, что 19 декабря Украина поддержала проект резолюции Совета Безопасности ООН относительно юридического отрицания признания Иерусалима столицей Израиля, на которую США наложили вето. Таким образом, Киев выступил, по сути, против позиции Белого дома.