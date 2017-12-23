Белый дом одобрил план по предоставлению Украине летального вооружения

КИЕВ, 23 дек — РИА Новости Украина. Администрация президента США Дональда Трампа одобрила план по предоставлению Украине "летального оружия", в том числе противотанковых ракет Javelin, сообщает агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на американских чиновников.

Ранее телеканал ABC News со ссылкой на неназванные источники в госдепартаменте сообщил, что Трамп планирует одобрить поставки противотанковых ракетных установок Украине. По данным источников телеканала, речь идет о поставках 210 противотанковых ракет и 35 установок на сумму 47 миллионов долларов.

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После формального одобрения президентом план поставок будет направлен в конгресс, который в месячный срок должен будет рассмотреть его и передать на одобрение госдепартамента США.

В пятницу представитель госдепартамента США Хезер Науэрт сообщила, что Вашингтон принял решение о поставках оборонительного вооружения Украине для обеспечения защиты ее территориальной целостности и суверенитета.

Напомним, президент США Дональд Трамп на прошлой неделе подписал оборонный бюджет страны на 2018 финансовый год. Бюджет предполагает выделение военной помощи Украине на 350 миллионов долларов, однако половина из этой суммы может быть предоставлена лишь по результатам реформ в военной сфере. Посол Украины в США Валерий Чалый заявил, что подписанный Трампом оборонный бюджет санкционирует предоставление Украине летальных вооружений оборонительного характера и существенно расширяет параметры поддержки Киева.

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Также сообщалось, что Канада разрешила своим компаниям поставлять оружие Украине.

РФ неоднократно предостерегала от планов поставки вооружений в Украину, так как этот шаг, по мнению Москвы, лишь приведет к эскалации конфликта в Донбассе.