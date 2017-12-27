Глава ДНР прокомментировал решение США поставлять оружие Украине

КИЕВ, 27 дек — РИА Новости Украина. Решение США поставлять оружие Украине подталкивает Киев к полномасштабной войне в Донбассе, считает глава самопровозглашенной ДНР Александр Захарченко.

Ранее агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на американских чиновников сообщило, что администрация президента США Дональда Трампа одобрила план по предоставлению Украине "летального оружия", в том числе противотанковых ракет Javelin. В то же время представитель госдепартамента США Хезер Науэрт заявила, что Вашингтон принял решение о поставках оборонительного вооружения Украине для обеспечения защиты ее территориальной целостности и суверенитета.

"США через Канаду открыли форточку свою, через которую будут продавать летальное оружие Украине. Тем самым США подталкивают Украину к началу широкомасштабной войны… Здесь сходятся несколько векторов желаний: США хотят войны, Украине некуда деваться, им нужна война", — заявил Захарченко в эфире местного телеканала.

По его словам, летальное оружие, которое собираются поставлять, Киев может использовать не как оборонительное, а как наступательное. "Это оружие наступательное — для выбивания, уничтожения бронетехники противника в ходе либо наступления, либо оборонительных боевых. Мы на них не наступаем, если они его покупают, значит, собираются наступать сами", — заявил Захарченко. Он добавил, что вооруженные силы ДНР хорошо оснащены и готовы к любому развитию ситуации.

Читайте также: Вожделенные Javelin: победа или поражение Украины?

По последним данным ООН, жертвами конфликта стали более 10 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.