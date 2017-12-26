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    Россия

    РФ об оружии США для Украины: нет гарантий, что не попадет к террористам

    Тема:

    Привет, оружие! Поставки из Канады и США (99)

    (обновлено: )17010
    Как отметил замглавы МИД, Россия призывает США и Канаду проанализировать последствия предоставления Украине оружия: "Есть ли у Вашингтона с Оттавой гарантия того, что их летальное оружие не попадет в "чужие руки"?
    Флаг России
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 26 дек – РИА Новости Украина. Cтатс-секретарь, замглавы МИД РФ Григорий Карасин заявил, что Россия призывает США и Канаду проанализировать последствия, которые могут быть у возможной поставки американского и канадского оружия Украине.

    Флаг Украины и США
    facebook.com/petroporoshenko
    The Washington Post: США все-таки продадут оружие Украине

    По его словам, гарантий, что оно не попадет террористам, нет, передают РИА Новости.

    "Есть ли у Вашингтона с Оттавой гарантия того, что их летальное оружие не попадет в "чужие руки"? Не окажется, скажем, у террористов? Или, например, не будет продано предприимчивыми украинскими дельцами куда-нибудь на Ближний Восток или в иную "болезненную" прежде всего для США точку на карте мира?" — отметил Карасин.

    "Все эти вопросы мы прямо задаем заокеанским партнерам, призываем их еще раз проанализировать, к чему могут привести столь непродуманные шаги", — подчеркнул он.

    Ранее Канада включила Украину в список стран, в которые канадским заводам разрешено продавать оружие. Между тем агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на американских чиновников сообщило, что администрация президента США Дональда Трампа одобрила план по предоставлению Украине "летального оружия", в том числе противотанковых ракет Javelin. Как сообщила представитель госдепартамента США Хезер Науэрт, Вашингтон принял решение о поставках оборонительного вооружения Украине для обеспечения защиты ее территориальной целостности и суверенитета.

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